Elon Musk: sa nouvelle intention qui inquiète

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

La Station Spatiale Internationale (ISS) incarne l’une des collaborations internationales les plus marquantes de l’histoire, rassemblant plusieurs nations autour d’un projet spatial inédit. Cependant, cette coopération pourrait être écourtée suite à l’intervention d’Elon Musk, l’entrepreneur le plus influent au monde, qui souhaite accélérer la désorbitation de la station.

Dans une série de messages publiés sur X, le milliardaire a suggéré de mettre fin à la mission de l’ISS dès 2027, soit trois ans avant la date initialement prévue. Selon lui, la station a accompli sa mission et son utilité est désormais réduite. Il propose de rediriger les efforts vers l’exploration de Mars, un projet nécessitant l’utilisation de ses nouvelles fusées.

Un débat technique et politique

Après 25 ans d’activité, l’ISS montre des signes de vieillissement. Les coûts de maintenance augmentent, les structures s’usent et les risques d’impacts avec des débris spatiaux s’accroissent. La NASA avait d’ailleurs confié à SpaceX le développement d’un véhicule spécial pour une désorbitation contrôlée qui pourrait avoir lieu en 2030.

Cette proposition suscite des questions cruciales pour les cinq agences spatiales partenaires : NASA, Roscosmos, ESA, JAXA et ASC. Une fin anticipée de l’ISS pourrait compromettre de nombreux projets scientifiques et laisser la Chine comme seule nation maintenant une présence humaine continue dans l’espace.

Quel avenir pour la coopération spatiale ?

Cette controverse s’inscrit dans un contexte plus large de tensions politiques et de rivalités spatiales. Si la décision finale revient au président américain, une désorbitation prématurée de l’ISS pourrait compromettre des années de collaboration internationale et redessiner le paysage de l’exploration spatiale mondiale. De quoi, également, porter un coup aux pays et régions qui sont en plein développement à ce sujet-là, comme l’Inde ou encore le Japon et dans une moindre mesure, l’Europe.