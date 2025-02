Elon Musk: l’Afrique du Sud répond au milliardaire après ses commentaires

Cyril Ramaphosa (Dwayne Senior/Bloomberg)

La question de la réforme foncière en Afrique du Sud continue de susciter des débats passionnés, tant au niveau national qu’international. Aux États-Unis, l’ancien président Donald Trump a exprimé son désaccord en prenant des mesures politiques contre le pays. Dans ce contexte, Elon Musk, le PDG de SpaceX et de Tesla, a récemment interpellé le président sud-africain Cyril Ramaphosa sur la plateforme X, anciennement Twitter, en qualifiant les lois sud-africaines sur la propriété de « ouvertement racistes ». Cette déclaration a provoqué une réaction immédiate de la part des autorités sud-africaines, qui ont invité Musk à approfondir sa compréhension du système juridique du pays.

Le porte-parole du président Ramaphosa, Vincent Magwenya, a répondu aux accusations de Musk en l’invitant à se « ressaisir » et à mieux se familiariser avec les mécanismes légaux sud-africains. Magwenya a souligné que les vidéos citées par Musk, mettant en cause Julius Malema, leader du parti Combattants pour la liberté économique (EFF), étaient anciennes et ne reflétaient pas une réalité actuelle. Il a également rappelé que le système judiciaire sud-africain dispose d’outils pour traiter les incitations à la violence, et qu’aucun acte de violence contre des personnes blanches n’a été commis en lien avec ces propos.

Cette réponse intervient après que Musk ait appelé à désigner Malema comme criminel international, en réaction à une vidéo où ce dernier semblait inciter à des actes violents contre la communauté blanche. Pretoria a réaffirmé que les allégations de racisme systémique dans les lois foncières étaient infondées, et que le gouvernement sud-africain s’engage à garantir une réforme équitable et inclusive.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que Musk et Ramaphosa échangent sur des questions liées à l’Afrique du Sud. Le président sud-africain avait déjà abordé avec lui la question de la désinformation concernant les politiques foncières du pays. Les autorités sud-africaines insistent sur l’importance de comprendre le contexte historique et juridique du pays avant de porter des jugements hâtifs.