Elon Musk père pour la 13ᵉ fois ? Une influenceuse sort du silence

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Elon Musk n’est plus à présenter. Le boss de Tesla est considéré comme l’une des personnalités les plus influentes de la planète. Il est devenu encore plus influent en intégrant l’administration Trump. En effet, l’homme le plus riche du monde a pris la tête du bureau de l’efficacité gouvernementale.

Elon Musk est un personnage unique en son genre qui présente certaines similarités avec Donald Trump. Adepte des déclarations chocs, parfois provocantes, le magnat de la technologie ne laisse personne indifférent. Même en ce qui concerne sa vie privée, le milliardaire n’est pas un grand adepte de la discrétion. Musk a eu une vie privée mouvementée. Il s’est mariée à trois reprises et est père de 12 enfants. Il semblerait que ce chiffre soit plus élevé.

En effet, une déclaration choc agite les réseaux sociaux et la presse people. Une influenceuse américaine du nom de Ashley St. Clair, affirme être la mère du treizième enfant d’Elon Musk. L’annonce, faite sur X (anciennement Twitter) le vendredi 14 février, a immédiatement enflammé la toile, suscitant une avalanche de réactions et de spéculations. Dans son message, la jeune femme de 26 ans révèle avoir donné naissance à un enfant conçu avec le milliardaire et patron de Tesla et SpaceX.

« Il y a cinq mois, j’ai accueilli un nouveau bébé dans ce monde. Elon Musk en est le père », écrit-elle, avant d’expliquer pourquoi elle avait gardé le secret jusqu’ici : protéger la vie privée et la sécurité de l’enfant. Ce qui aurait pu passer pour une simple rumeur a rapidement pris de l’ampleur. Musk, connu pour être actif et parfois provocateur sur Twitter, n’a pas réagi publiquement, laissant place à toutes les hypothèses. Pendant ce temps, le compte d’Ashley St. Clair a été inondé de commentaires, entre scepticisme, félicitations et critiques acerbes.

L’influenceuse, qui se présente comme une fervente défenseuse des valeurs familiales et traditionnelles, a également appelé les médias à la retenue. « Je demande aux journalistes de respecter la vie privée de notre enfant et d’éviter tout reportage invasif » , a-t-elle insisté, affirmant vouloir offrir à son bébé une enfance normale et sécurisée.