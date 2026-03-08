Elon Musk, père de 12 enfants, brise un tabou sur l'argent et la natalité

Le milliardaire américain Elon Musk a balayé les réticences financières liées à la parentalité lors d’un entretien accordé en juin 2023 au podcast britannique Real Talk with Zuby. Le fondateur de SpaceX et Tesla, père de douze enfants, s’est présenté comme la démonstration vivante de sa thèse.

Depuis 2022, Musk martèle sur X que l’effondrement du taux de natalité mondial constitue « le plus grand danger auquel la civilisation soit confrontée ». L’épisode avec le rappeur britannique Zuby — de son vrai nom Nzube Udezue — est l’une de ses prises de position les plus détaillées sur le sujet.

La peur financière, un frein jugé irrationnel

Musk a reconnu devant Zuby que l’éducation des enfants représente une charge réelle pour les familles qui visent les meilleures conditions. Il a estimé cette crainte disproportionnée. « Rien ne vous rendra plus heureux qu’avoir des enfants », a-t-il affirmé.

Il a relevé un paradoxe : les ménages les plus aisés sont ceux qui ont statistiquement le moins d’enfants. Sans proposer de mesure concrète, il a dit considérer sa propre famille nombreuse comme une réponse à ce constat.

Une démographie mondiale sous pression

La position de Musk rejoint les alertes d’institutions internationales. L’OCDE signale que la majorité de ses pays membres affichent un taux de fécondité inférieur au seuil de renouvellement des générations, fixé à 2,1 enfants par femme.

En décembre 2023, Musk avait réitéré ce message au festival politique Atreju à Rome, devant le parti Fratelli d’Italia de la présidente Giorgia Meloni, appelant les dirigeants mondiaux à encourager activement la natalité.

Un mouvement qui prend de l’ampleur

Le démographe Lyman Stone, directeur de la Pronatalism Initiative à l’Institute for Family Studies de Charlottesville, a documenté une hausse mesurable des recherches liées au terme « pronatalisme » à partir de 2023, qu’il attribue directement à l’influence de Musk sur les réseaux sociaux.

La conférence NatalCon, qui réunit partisans de la relance démographique issus des milieux conservateurs et technologiques américains, doit tenir sa prochaine édition en 2025 aux États-Unis.