Elon Musk : sa nouvelle maison va redéfinir les codes de l’architecture

Une image du rendu de la maison (Bluearch)

Elon Musk a, au fil des années, revendiqué une approche atypique en matière de logement. Connu pour avoir cédé une grande partie de ses propriétés californiennes, il opte depuis quelques temps pour une existence plus sobre et moins ancrée dans l’accumulation immobilière. Des reportages de médias reconnus évoquent une volonté de réduire ses attaches matérielles, bien que certaines installations, notamment au Texas, continuent d’alimenter le débat sur la nature exacte de son habitat. Cette réalité, contrastant avec ses ambitions spatiales et ses projets futuristes, offre un contexte surprenant pour comprendre le virage pris avec cette nouvelle résidence.

Un rêve architectural en altitude

Après un séjour dans la région, Elon Musk a acquis un terrain de 4 000 m² à San Cassiano, une ville réputée pour ses panoramas alpins remarquables. L’architecte Alessandro Costanza, originaire du Tyrol du Sud, a été sollicité pour concevoir un chalet qui se veut à la fois audacieux et respectueux de l’environnement montagnard. La résidence, déclinée sur une surface de 800 m², comprendra 15 chambres, 15 salles de bains, un vaste salon, une cave à vin et un spa souterrain. Parmi les caractéristiques notables, une chambre cryogénique à -100 degrés et un vestiaire dissimulé témoignent de l’originalité du projet, qui vise à « redéfinir les codes de l’architecture alpine » en mariant tradition et modernité.

Des défis de construction innovants

Le chantier représente un véritable défi technique et architectural. La structure, intégralement en métal agrémenté de poutres en bois et de contreforts en maçonnerie massive, repose sur un béton armé indispensable pour supporter des orientations audacieuses dans un cadre alpin. L’élément le plus frappant reste sans doute une piscine à débordement en béton et verre, suspendue dans le vide et dotée d’une coque transparente. Ce bassin chauffé de 30 mètres de long, qui semble défier la gravité face aux montagnes, illustre parfaitement l’ambition de rompre avec les conventions habituelles de l’habitat alpin.

Une ambition portée par une vision contrastée

Initié par l’intermédiaire d’un agent immobilier international, ce projet témoigne d’une transformation notable dans la manière dont Elon Musk envisage son cadre de vie. L’initiative, tout en s’appuyant sur des matériaux traditionnels, incarne une volonté de marquer une rupture avec les modèles classiques et d’apporter une touche de modernité radicale. Par cette construction, Musk ne se contente pas de changer de résidence, il réinvente l’habitat dans un environnement exigeant, posant ainsi un regard neuf sur la conception architecturale dans les Alpes italiennes. Ce chantier, encore en devenir, ouvre la voie à une réflexion sur l’articulation entre tradition et innovation, en offrant un exemple concret de comment les aspirations personnelles peuvent influencer durablement le design architectural.