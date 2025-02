Énergie au Maghreb : partenariat avec la Chine pour renforcer l’innovation

Nicholas Doherty - Unsplash

Depuis plusieurs années, le Maroc est déterminé à utiliser le plein potentiel de son secteur énergétique et notamment les énergies renouvelables. Le royaume chérifien ne cesse d’enclencher des initiatives audacieuses pour atteindre ses objectifs. Le pays maghrébin mise sur des partenariats stratégiques afin de devenir une référence.

Dans cette optique, le royaume a franchi une nouvelle étape en inaugurant, en collaboration avec la Chine, un laboratoire commun dédié aux énergies vertes et aux matériaux avancés. Ce projet, implanté à El Jadida, vise à stimuler l’innovation et à accélérer l’intégration des technologies renouvelables, non seulement au Maroc, mais aussi à l’échelle du continent africain.

Fruit d’une coopération entre plusieurs institutions chinoises et l’Université Chouaïb Doukkali, ce laboratoire s’inscrit dans une stratégie plus large visant à optimiser l’exploitation des ressources renouvelables. La présence de la State Grid Xinjiang Electric Power Company, l’un des poids lourds de l’énergie en Chine, ainsi que d’universités prestigieuses comme celles de Xi’an et du Shandong, témoigne de l’envergure du projet.

L’objectif affiché est de développer des solutions innovantes pour améliorer la production et la distribution d’électricité issue du solaire et de l’éolien. Avec une demande énergétique croissante et un potentiel naturel exceptionnel, le Maroc veut renforcer son indépendance énergétique tout en s’affirmant comme un hub technologique pour les énergies propres en Afrique.

Ce partenariat illustre également la montée en puissance de la coopération sino-marocaine, qui ne cesse de se diversifier. Si la Chine s’est imposée ces dernières années comme un investisseur clé au Maroc, notamment dans les infrastructures et l’industrie, cette collaboration dans le domaine des énergies renouvelables marque une nouvelle étape. Elle permet au Maroc d’accéder aux dernières avancées technologiques chinoises tout en attirant des investissements pour moderniser son secteur énergétique.