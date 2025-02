Elon Musk : son initiative à peine croyable après sa nomination

Elon Musk (Getty Images)

Depuis la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, Elon Musk a rapidement consolidé son influence au sein de l’administration fédérale. Le milliardaire, qui avait affiché son soutien indéfectible au président républicain, s’est vu confier la direction du département de l’Efficacité gouvernementale (Doge), une position stratégique qui lui confère désormais un pouvoir considérable sur la restructuration de l’appareil d’État américain.

Une méthode de travail qui bouscule Washington

Le New York Times révèle que le patron de X a immédiatement imposé sa marque de fabrique au cœur même du pouvoir fédéral. Dans un geste particulièrement symbolique, il a fait installer des lits dans les locaux de la direction du personnel fédéral, à quelques pas de la Maison-Blanche. Cette décision caractéristique illustre sa volonté d’insuffler une culture de travail intense, calquée sur ses pratiques entrepreneuriales. Le milliardaire revendique d’ailleurs ouvertement des semaines de 120 heures pour son équipe, qu’il compare aux « 40 heures tout au plus » des autres fonctionnaires fédéraux.

Une prise de contrôle éclair des institutions

En à peine deux semaines, les lieutenants de Musk ont démontré une efficacité redoutable dans leur conquête des rouages administratifs. Ils ont rapidement pris le contrôle des systèmes financiers et des bases de données sensibles, écartant au passage les fonctionnaires de carrière qui tentaient de faire respecter les protocoles établis. Cette offensive éclair a déjà conduit à la fermeture de plusieurs programmes gouvernementaux, allant jusqu’à la dissolution complète d’une agence qui était dans le collimateur du milliardaire.

Un bras de fer avec la bureaucratie fédérale

La méthode Musk provoque des remous sans précédent dans l’administration américaine. Ses équipes ont lancé une campagne de communication agressive envers les employés fédéraux, les accusant ouvertement de manquer de productivité et les encourageant à démissionner. Cette approche frontale soulève des questions sur le respect des protections accordées aux fonctionnaires et sur les limites du contrôle parlementaire. Le patron de X n’hésite pas à afficher sa détermination : il considère sa capacité à travailler sans relâche, y compris les week-ends, comme un « superpouvoir » qui lui permet de surpasser ses adversaires. Une démonstration de force symbolisée par une photo publiée sur X, où on le voit porter un évier dans le Bureau ovale, comme pour signifier que tout peut être chamboulé sous sa direction.