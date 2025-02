Elon Musk tente sans succès de reprendre le contrôle d’un rival malgré une offre colossale

Apu Gomes

Elon Musk, figure emblématique de la technologie, est à la tête de plusieurs entreprises majeures dans le secteur, notamment Tesla, SpaceX et X. Toujours en quête d’innovation et de nouveaux défis, il s’intéresse désormais à une autre société influente du domaine. Dans cette dynamique, une proposition financière considérable a été soumise, suscitant des réactions immédiates.

Selon des révélations de la presse américaine, Elon Musk et un consortium d’investisseurs ont formulé une offre d’acquisition de 97,4 milliards de dollars pour racheter OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT. Cette initiative, dévoilée en marge d’un sommet sur l’intelligence artificielle à Paris, traduit l’ambition du milliardaire de renforcer sa position dans ce secteur en pleine expansion. Cependant, cette tentative a été rejetée sans équivoque par Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, avec une réponse marquée par l’ironie : il a proposé de racheter X, anciennement Twitter, pour 9,74 milliards de dollars.

Les tensions entre les deux hommes ne sont pas nouvelles. Elon Musk, cofondateur d’OpenAI, critique régulièrement la gestion actuelle de l’entreprise, lui reprochant de s’éloigner de sa mission initiale orientée vers un développement encadré de l’intelligence artificielle. Cette opposition s’est traduite par une bataille judiciaire entamée mi-2024, lorsque Musk a déposé une plainte contre OpenAI et ses fondateurs, Sam Altman et Greg Brockman, pour fraude et pratiques anticoncurrentielles. Bien que cette plainte ait été retirée puis relancée, elle illustre la détermination du patron de Tesla à peser sur l’avenir de l’intelligence artificielle.

Outre cet affrontement juridique, Elon Musk s’est également positionné contre le projet « Stargate », un vaste programme d’investissement dans les infrastructures d’intelligence artificielle aux États-Unis, impliquant OpenAI et des investisseurs majeurs comme SoftBank. Selon lui, les fonds annoncés pour ce projet, évalués à 500 milliards de dollars sur quatre ans, ne seraient pas disponibles, une affirmation rapidement contestée par Sam Altman.

Cette tentative de prise de contrôle intervient alors qu’Elon Musk a déjà lancé sa propre entreprise d’intelligence artificielle, xAI, en 2023. Face à l’influence croissante d’OpenAI et de ses partenaires, notamment Microsoft, il cherche à renforcer sa place dans ce secteur stratégique. Si son offre a été rejetée, elle témoigne d’un enjeu plus large : la compétition entre acteurs majeurs de l’intelligence artificielle pour façonner l’avenir de cette technologie et en maîtriser les développements.