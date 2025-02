Énergie au Maghreb: ce pays vante sa compétitivité

(Shaun Dakin sur Unsplash)

Les énergies renouvelables représentent une réponse stratégique pour les pays qui ne disposent pas de ressources fossiles, et le Maroc en est un exemple concret. Fort d’une expérience de quinze ans dans le développement des énergies vertes et de plus de trente ans d’attraction des investissements privés, le Royaume a su transformer ses défis énergétiques en leviers de croissance économique. Le Maroc mise sur la modernisation de ses infrastructures et sur l’adaptation des chaînes de valeur pour renforcer sa présence sur le marché mondial des énergies renouvelables.

Une ambition fondée sur l’expérience et l’adaptation

Lors d’une intervention sur la chaîne américaine Bloomberg TV, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a exposé la stratégie adoptée par le Maroc pour s’affirmer dans le secteur. La modernisation du réseau électrique et le triplement des investissements annuels témoignent d’une volonté de rester compétitif dans un contexte en mutation rapide. À l’image d’une usine qui se modernise pour mieux répondre aux exigences du marché, le Maroc met à jour ses pratiques pour tirer profit d’un secteur en pleine transformation.

Un corridor stratégique et des projets innovants

Le Royaume vise également à renforcer son rôle de lien entre l’Afrique, l’Europe et l’Atlantique en se positionnant comme un corridor énergétique OTC (Originate, Transit, Certify). Dans le domaine de l’hydrogène vert, une approche progressive et un cadre réglementaire attractif pour les investisseurs internationaux sont en cours de déploiement, attirant l’attention de plusieurs consortiums étrangers. Ces initiatives, conjuguées au dépassement de l’objectif initial de 42 % de capacité renouvelable dans son mix énergétique – avec une ambition de 52 % avant 2030 –, illustrent la volonté du Maroc de conjuguer performance économique et transition énergétique.

Ce positionnement stratégique du Maroc offre des retombées concrètes tant sur le plan national qu’international, en transformant les contraintes liées à l’absence de ressources fossiles en opportunités pour un développement énergétique durable et compétitif.