Energie au Maghreb : un pays mise sur l’optimisation

L’accès à l’énergie est un enjeu crucial pour tout pays, influençant directement son développement économique et social. Dans le Maghreb, une nation adopte une stratégie inédite pour limiter le gaspillage énergétique et préserver ses ressources, tout en maintenant son statut de fournisseur clé sur la scène internationale. Cette approche repose sur une meilleure régulation de la consommation interne et le renforcement des investissements dans divers segments du secteur énergétique.

Face aux défis posés par la géopolitique de l’énergie, l’Algérie cherche à concilier croissance de la demande locale et maintien de ses exportations. Avec une consommation interne représentant plus d’un tiers de sa production, le pays met en place une nouvelle approche de rationalisation et de prévision à moyen et long termes. La lutte contre le gaspillage s’inscrit ainsi dans une politique plus large visant à préserver à la fois l’économie nationale et le pouvoir d’achat des citoyens.

Dans cette optique, le président de la République a récemment ordonné l’intensification des investissements dans les énergies fossiles et renouvelables. La Sonatrach, acteur majeur du secteur, concentre ses efforts sur l’augmentation de la production gazière et pétrolière, tout en poursuivant des partenariats stratégiques avec des entreprises étrangères. L’objectif est de garantir un équilibre entre la satisfaction des besoins internes et la compétitivité sur le marché international, notamment face à la concurrence croissante des autres pays fournisseurs de l’Union européenne.

Par ailleurs, l’Algérie affiche de nouvelles ambitions en matière d’énergies renouvelables. Le pays vise à produire 22 GW d’énergie solaire et éolienne d’ici 2040, ainsi que 40 TWh d’hydrogène vert, un domaine en plein essor sur le marché mondial. Plusieurs projets de corridors énergétiques sont en cours, notamment pour l’exportation de l’hydrogène vert et l’électricité, en complément du gazoduc transsaharien, qui pourrait consolider le rôle de l’Algérie en tant que hub énergétique majeur.

Ces différentes initiatives témoignent d’une volonté politique forte de modernisation et d’anticipation des besoins futurs. En rationalisant sa consommation, en diversifiant ses sources d’énergie et en intensifiant ses investissements, l’Algérie entend assurer la pérennité de son secteur énergétique tout en consolidant sa position sur la scène internationale.