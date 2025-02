Europe: des policiers aux urgences après avoir mangé des bonbons à la drogue

AFP / DOMINIQUE FAGET

Au fil des années, les forces de l’ordre se retrouvent parfois impliquées dans des situations inattendues et embarrassantes. Des incidents comme la consommation accidentelle de substances saisies, des méprises sur l’identité de suspects, ou encore des interventions qui tournent au quiproquo font régulièrement l’objet d’anecdotes dans les commissariats. Ces situations, bien que souvent traitées avec humour a posteriori, peuvent parfois entraîner des conséquences plus sérieuses pour les agents concernés, comme ce fut le cas récemment en Espagne.

Une perquisition aux conséquences imprévues

Des policiers du commissariat de Fuengirola en Espagne ont mené une opération dans un magasin spécial de vente et consommation de cannabis. la semaine dernière. Durant cette intervention, ils ont confisqué divers articles et substances, notamment des bonbons considérés comme illicites. De retour au poste, ils ont étiqueté les produits saisis et les ont placés sous scellés, suivant la procédure habituelle. Cependant, un des sachets de bonbons n’aurait pas été correctement traité selon les informations rapportées par El Diario Sur. Ce paquet est resté accessible dans les locaux du commissariat, créant une situation problématique qui ne tarderait pas à se manifester.

De la salle de garde aux urgences hospitalières

Après une autre mission, une patrouille différente est revenue au commissariat et a découvert le sac de bonbons. Sans se douter de leur contenu, les agents ont cédé à la gourmandise et en ont consommé plusieurs.

Les conséquences ne se sont pas fait attendre : trois policiers ont rapidement commencé à ressentir un malaise. Leur état nécessitant une attention médicale, ils se sont présentés aux services d’urgence de l’hôpital local. Suite à leur examen, l’équipe médicale a confirmé que les symptômes résultaient d’une intoxication par stupéfiants pointant du doigt les bonbons qu’ils avaient ingérés.