Europe: explosion des infections sexuellement transmissibles

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) vient de publier ses rapports épidémiologiques annuels sur les infections sexuellement transmissibles (IST) pour l’année 2023, révélant une augmentation alarmante des cas dans l’Union européenne et l’Espace économique européen (UE/EEE).

Les statistiques montrent une hausse particulièrement marquée pour la gonorrhée, avec près de 100 000 cas confirmés, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2022 et plus de 300 % depuis 2014. Cette progression touche tous les groupes démographiques, avec une prévalence notable chez les 20-24 ans pour les femmes et les 25-34 ans pour les hommes.

La syphilis en forte progression

Les cas de syphilis ont également connu une hausse significative avec 41 051 cas confirmés dans 29 pays de l’UE/EEE en 2023, représentant une augmentation de 13 % par rapport à 2022 et un doublement depuis 2014. La maladie touche principalement les hommes, avec une proportion de sept hommes pour une femme, et particulièrement les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), qui représentent 72 % des cas.

Bien que la chlamydiae reste l’IST bactérienne la plus fréquente en Europe, elle est la seule à présenter une tendance à la baisse. L’ECDC attribue l’augmentation générale des autres IST à l’intensification des dépistages dans certaines populations et à l’évolution des comportements sexuels à risque.

La prévention, l’arme ultime pour réduire les risques

Une préoccupation majeure émerge concernant la résistance aux antimicrobiens, particulièrement dans le cas de la gonorrhée. L’apparition de souches résistantes aux médicaments menace l’efficacité des traitements actuels, soulignant l’urgence de renforcer la prévention et de promouvoir une utilisation raisonnée des antibiotiques. La prévention reste donc l’arme ultime pour informer sur les risques et participer à la baisse des risques d’avoir ou de donner des IST à son ou sa partenaire.