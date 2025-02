Europe : une invention révolutionnaire pour transformer les vagues en électricité

Photo Unsplash

Aux quatre coins du monde, des initiatives naissent pour changer notre manière de produire de l’énergie. Nous subissons de plein fouet les effets néfastes du changement climatique et il est plus qu’urgent d’adopter de nouvelles approches pour éviter le pire.

La communauté scientifique est mobilisée comme un seul homme pour créer des innovations qui nous permettront d’utiliser des énergies propres. L’exploitation de l’énergie des vagues pourrait bien être l’une des clés de la transition vers une électricité propre et durable. Si les océans couvrent plus de 70 % de la planète, leur potentiel énergétique reste largement sous-exploité. Une innovation européenne, développée par la société suédoise CorPower Ocean, pourrait changer la donne.

Inspirée par le fonctionnement du cœur humain, cette technologie révolutionnaire, baptisée CorPack, transforme le mouvement perpétuel des vagues en une source d’énergie stable et renouvelable. À l’origine de cette avancée, le Dr Stig Lundbäck, cardiologue de formation. Il a su tirer parti de ses recherches sur le pompage du cœur pour concevoir un dispositif biomimétique unique. Le CorPack se présente sous la forme d’une imposante bouée flottante, fabriquée à partir de matériaux durables et légers.

Son secret réside dans sa capacité à imiter la dynamique cardiovasculaire. Tout comme le cœur utilise la pression hydraulique pour propulser le sang, cette bouée applique une tension interne pour maximiser l’énergie captée des vagues. Ce mouvement est ensuite converti en électricité grâce à un générateur, offrant ainsi une source d’énergie fiable et décarbonée. L’un des atouts majeurs de CorPack est sa capacité à générer une électricité stable, un défi majeur dans le domaine des énergies marines.

Contrairement aux éoliennes et aux panneaux solaires, dont la production fluctue en fonction des conditions météorologiques, l’énergie houlomotrice bénéficie d’un mouvement constant et prévisible. Cette caractéristique ouvre la voie à une intégration plus efficace dans les réseaux électriques, réduisant la dépendance aux énergies fossiles et favorisant un mix énergétique plus équilibré. Si cette innovation tient ses promesses, elle pourrait bien marquer un tournant dans l’exploitation des ressources maritimes et offrir à l’humanité un moyen inédit d’alimenter son quotidien en électricité propre. Un pas de plus vers un futur énergétique durable, inspiré par l’intelligence de la nature elle-même.