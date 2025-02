Évasion manquée au Bénin : Le détenu déguisé en femme et sa conjointe condamnés

Un juriste incarcéré à la prison civile d’Abomey-Calavi a été condamné à 10 ans de prison ferme pour avoir tenté de s’évader en se déguisant en femme. Sa conjointe et son frère ont également été sanctionnés pour complicité. Ce juriste, déjà incarcéré pour une peine de 48 mois pour fraude au certificat d’aptitude à la profession d’avocat, a élaboré un plan pour recouvrer sa liberté.

Alors qu’il était en détention, cet homme a d’abord tenté d’obtenir un faux document de libération en sollicitant l’aide de son frère, greffier. Cependant, son stratagème a été déjoué grâce à la vigilance du régisseur de la prison. Ne se laissant pas décourager, il a ensuite mis en œuvre un plan d’évasion avec la complicité de son épouse, se déguisant en femme pour passer inaperçu.

Malheureusement pour lui, il a été démasqué au point de contrôle des entrées et sorties. En plus de sa peine de 10 ans d’emprisonnement ferme, son épouse a écopé de 3 ans de prison ferme pour complicité. Son frère, impliqué dans l’obtention du faux document, a également été condamné à 3 ans de prison. Un policier, reconnu coupable de négligence, a reçu une peine d’un an de prison ferme.