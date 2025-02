Bénin : Une bonne nouvelle annoncée aux populations d’Ayélawadjè après l’explosion

Alassane Séïdou, Photo: Présidence du Bénin

À compter du dimanche 16 février 2025, les habitants du périmètre touché par l’explosion de gaz à Ayélawadjè à Cotonou pourront réintégrer leurs domiciles, une fois les lieux décontaminés et ventilés. L’information a en effet été rapportée par un communiqué du ministre de l’Intérieur ce vendredi 14 février. Toutefois, le ministre recommande de ne pas consommer les vivres et aliments laissés en vrac depuis l’explosion. Par ailleurs, l’utilisation de l’eau des puits situés dans la zone affectée est formellement interdite afin d’éviter tout risque d’intoxication.

Un comité interministériel a été mis en place afin de coordonner les opérations de gestion de crise. De grandes quantités de produits chimiques et de déchets ont été éliminées du site et des travaux de nettoyage approfondis ont été réalisés. Cette démarche vise à garantir un retour en toute sécurité des populations déplacées. Parallèlement, le drame a entraîné une forte mobilisation des autorités. Le 14 janvier, les ministres de l’Intérieur, des Affaires Sociales et de la Santé se sont rendus au Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) de Cotonou pour s’enquérir de l’état des victimes et apporter leur soutien.

Selon les données fournies par le ministre de la Santé, deux décès ont été enregistrés et une dizaine de blessés graves sont toujours sous soins intensifs. Toutefois, plus des deux tiers des patients ont pu regagner leurs foyers, tandis qu’une cinquantaine restent sous observation. Afin de prévenir de nouveaux drames, le ministre de l’Intérieur a appelé la population à la vigilance et a invité à signaler tout stockage suspect de produits chimiques au numéro d’urgence 166. Les autorités béninoises poursuivent leurs efforts pour atténuer les conséquences de cette catastrophe et assurer la sécurité des citoyens.

Face à cette tragédie, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, président de la Plate-forme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes et d’Adaptation aux Changements Climatiques, a pris des mesures urgentes pour contenir la situation. Selon le communiqué officiel, les unités de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC) et des experts du Ministère du Cadre de Vie ont été déployés pour réduire les risques d’intoxication et assurer la sécurité des riverains. L’explosion avait eu lieu le 11 janvier et a secoué le quartier Ayélawadjè, situé dans le troisième arrondissement de Cotonou. L’incident a causé d’importants dommages humains et matériels, mobilisant rapidement les services de secours.