FInAB 2025 au Bénin : Abimbola donne le top, KS Bloom attendu ce samedi

La troisième édition du Festival International des Arts du Bénin (FINAB) a officiellement été lancée ce vendredi 21 février au Palais des Congrès de Cotonou. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable des saisons artistiques et culturelles du continent, promet une programmation riche et diversifiée sous le thème « Tisser les liens, le narratif africain à travers l’art ».

Un festival en quête de maturité

Dans son discours, Ulrich Adjovi, promoteur du FINAB, a souligné l’importance de cet événement comme vecteur de valorisation des arts et de la culture africains. « Nous n’avons pas tort de nourrir ensemble ce rêve, car il n’existe pas de meilleure raison que de se réunir autour de l’art et de la culture », a-t-il déclaré. Affirmant sa passion pour l’art, il a rappelé que le FINAB est « une aventure humaine, une histoire de rencontres et de passions ».

Cette troisième édition marque un tournant dans la structuration du festival, avec un programme renforcé intégrant des expositions d’art contemporain, des spectacles de danse, de théâtre, de mode, des concerts, ainsi qu’un marché d’art rassemblant plus de 500 exposants. Pendant dix jours, Cotonou mais aussi Ouidah et Porto-Novo vibreront au rythme des expressions artistiques africaines.

Un réel soutien du gouvernement

Le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a exprimé son enthousiasme face à l’évolution du festival et à son rôle dans la promotion du Bénin comme destination culturelle majeure. « L’art, c’est ce fil invisible qui relie les âmes. Il est l’espace privilégié pour célébrer la beauté et partager les émotions », a-t-il affirmé.

Il a mis en avant les efforts du gouvernement pour structurer le secteur culturel, citant notamment l’amélioration du cadre institutionnel et juridique, la modernisation des infrastructures culturelles et la facilitation du financement des projets artistiques. La décentralisation du festival vers Ouidah et Porto-Novo illustre la volonté de mettre en valeur le patrimoine culturel des différentes régions du pays.

Une riche programmation

Cette édition du FINAB accueille des artistes et délégations de plusieurs pays, notamment du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Cameroun, du Nigeria, de la Guinée, du Sénégal, de la France et de la Belgique. Le premier concert, prévu ce samedi 22 février sur l’Esplanade du Palais des Congrès, mettra en vedette l’artiste ivoirien KS Bloom.

Le FINAB s’affirme ainsi comme une scène privilégiée pour le dialogue interculturel et l’affirmation de l’identité artistique africaine. « Nous avons l’opportunité d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire de l’art et de la culture », a conclu Jean-Michel Abimbola, appelant chacun à faire de cet événement un « carrefour de rencontres, de découvertes et d’émotions partagées ».