Football au Maghreb : après un souci cardiaque, un joueur emblématique de retour

En juin 2024, l’international algérien du club de Lille (Ligue 1 française) Nabil Bentaleb a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Cet évènement malheureux avait plongé dans l’inquiétude plusieurs fans de Lille et des Fennecs. Nabil Bentaleb est considéré comme l’un des meilleurs joueurs algériens de sa génération. Il a notamment évolué avec le mythique club anglais de Tottenham avant d’atterrir en France.

Suite à son arrêt cardio-respiratoire, bon nombre de personnes ont crû que le champion d’Afrique 2019 allait mettre un terme à sa carrière. Après plusieurs mois d’incertitude et d’inquiétude, Nabil Bentaleb retrouve enfin le chemin des terrains. Le milieu de terrain international algérien a reçu l’aval des médecins pour reprendre l’entraînement. Une nouvelle qui réjouit aussi bien son club, le LOSC, que ses nombreux supporters. Depuis son malaise, la carrière de Bentaleb était en suspens.

La priorité était d’abord sa santé, et le joueur a suivi un protocole médical strict afin de déterminer s’il pouvait reprendre la compétition sans risque. Après une période d’observation, il a dû passer une batterie de tests rigoureux sous l’égide de la commission médicale de la Fédération Française de Football. Lille avait communiqué à plusieurs reprises sur l’évolution de son état, tout en restant prudent sur une date de retour. L’autorisation médicale délivrée récemment marque donc une étape cruciale. Bentaleb peut désormais retrouver ses coéquipiers à l’entraînement et envisager un retour progressif à la compétition.

Dans un communiqué, le LOSC n’a pas caché sa satisfaction, soulignant la détermination et la résilience de son joueur durant ces derniers mois. Le club a affirmé que toutes les précautions seront prises pour assurer une reprise en douceur, avec un accompagnement médical et un suivi personnalisé. Cette annonce est également un signe d’espoir pour les supporters algériens, qui espèrent voir Bentaleb de retour en sélection nationale. Son expérience et son talent sont précieux pour les Fennecs, notamment en vue des prochaines échéances internationales.

Si cette autorisation médicale est une étape majeure, le plus dur reste à faire pour Nabil Bentaleb. Il devra retrouver progressivement sa forme physique et son rythme de compétition avant d’envisager un retour officiel en match. Son cas rappelle d’autres joueurs ayant surmonté des problèmes cardiaques et réussi à reprendre leur carrière, à l’image de Christian Eriksen, qui évolue aujourd’hui au plus haut niveau après un malaise similaire à l’Euro 2020.