France – Algérie : le jeu de ping pong continue

Macron et Tebboune (Photo AP)

Depuis plusieurs années, des tensions notables marquent les relations entre la France et l’Algérie. Des divergences sur l’application des accords bilatéraux en matière de réadmission et d’expulsion créent des situations où chaque opération devient un échange de contraintes administratives et diplomatiques. Ces incidents, illustrant des incompréhensions récurrentes, transforment les démarches d’expulsion en un véritable match de ping-pong, avec des rebondissements inattendus à chaque passe.

Procédures d’expulsion en question

Le cas récent d’un ressortissant algérien de 30 ans met en lumière les complications actuelles. Condamné par le tribunal de Thonon-les-Bains pour des faits incluant vol, recel et port d’arme blanche, il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès sa sortie de prison, puis placé en centre de rétention à Lyon. Escorté par des policiers sur un vol à destination de l’Algérie, il se voit refuser l’entrée dès son atterrissage à Oran, l’absence d’un laissez-passer consulaire venant contredire la validité de sa carte d’identité. Des comportements jugés répréhensibles lors de la tentative d’expulsion conduisent à sa comparution immédiate pour outrage et violence, entraînant six mois d’emprisonnement ferme et une interdiction du territoire pour trois mois.

Exigences administratives controversées

Les reconduites, jusque-là facilitées par la seule présentation d’un document d’identité en cours de validité, font désormais face à une exigence supplémentaire. La compagnie nationale Air Algérie impose en effet la présentation d’un laissez-passer consulaire, conformément à une nouvelle procédure évoquée par le ministère de l’Intérieur. Cette réinterprétation des accords de 1993, qui établissaient qu’un passeport suffisait pour la réadmission, complique les opérations d’expulsion. Les agents se retrouvent ainsi dans l’obligation d’exiger des attestations écrites pour pallier l’absence de ce document, ce qui alourdit et fragilise des procédures jusqu’alors opérationnelles.

Conséquences sur la coopération et perspectives

Les difficultés rencontrées lors de cette opération illustrent un climat de méfiance entre les autorités françaises et algériennes. Des incidents récents, dont le refus d’admission d’un influenceur muni d’un passeport en règle, témoignent de divergences dans l’interprétation des accords bilatéraux. À l’image d’un match de ping-pong, chaque décision et contre-mesure fait rebondir la problématique entre les deux pays, imposant aux responsables de s’adapter à des exigences imprévues et souvent contradictoires. Cette situation concrète souligne la nécessité d’un dialogue afin de clarifier les procédures, avec pour objectif de simplifier les reconduites et d’éviter des complications qui impactent directement la gestion des expulsions.

En définitive, le cas étudié met en lumière des divergences précises dans l’application des règles d’expulsion, avec des exigences administratives révisées qui compliquent les opérations traditionnelles. La gestion de ces situations, désormais confrontée à des obstacles inattendus, interroge sur la capacité des autorités à concilier les engagements bilatéraux avec les réalités du terrain.