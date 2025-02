Gaz au Maghreb : ce grand groupe local prépare un changement majeur

Photo DR

L’Algérie a de grandes ambitions avec son potentiel pétrogazier. Le pays ne cesse de mobiliser de grands moyens pour asseoir son leadership dans le domaine des hydrocarbures. Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, l’Algérie s’est positionnée comme un acteur de premier plan dans l’approvisionnement mondial de pétrole et de gaz.

Fort de ce statut, le pays veut se donner les moyens de maitriser toute la chaîne de production. Sonelgaz, le groupe national de production de gaz est dans cette logique. Dans le but d’assurer son indépendance industrielle, le géant gazier envisage de produire localement des turbines à gaz de petite taille en partenariat avec le groupe américain Baker Hughes. Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans une dynamique de réduction de la dépendance aux importations et de renforcement de l’industrie nationale.

Actuellement, le groupe dépend majoritairement d’équipements importés pour ses centrales électriques. Cela représente un coût élevé et une vulnérabilité face aux fluctuations du marché international. En fabriquant ses propres turbines à gaz, le groupe entend non seulement réduire ses charges, mais aussi garantir une sécurité d’approvisionnement et maîtriser la chaîne de production énergétique.

Le partenariat avec Baker Hughes, un acteur majeur des technologies énergétiques, pourrait apporter un savoir-faire crucial pour concrétiser ce projet. L’objectif est de développer une expertise locale et d’intégrer davantage de composants algériens dans les infrastructures électriques du pays. Au-delà de l’autosuffisance nationale, Sonelgaz voit plus grand. Produire des turbines à gaz localement ouvre la porte à une expansion sur le marché africain, où la demande en équipements énergétiques ne cesse de croître.

L’Algérie pourrait ainsi devenir un acteur incontournable du secteur en Afrique, en proposant des solutions adaptées aux besoins des pays voisins. Le projet n’est cependant pas sans défis. La fabrication de turbines à gaz requiert des compétences techniques avancées, des infrastructures adaptées et des investissements considérables. La réussite de cette initiative dépendra donc de la capacité de Sonelgaz à mobiliser les ressources nécessaires et à former une main-d’œuvre qualifiée.