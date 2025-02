Maghreb: l’axe militaire avec un pays des BRICS se renforce

© Pixabay

La visite officielle du général d’armée Saïd Chanegriha en Inde marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations militaires entre les deux pays. Cette rencontre avec son homologue, le général d’armée Anil Chauhan, s’inscrit dans la continuité des échanges bilatéraux, notamment après la venue du chef d’état-major indien en Algérie en septembre 2024. Les discussions entre les deux responsables militaires ont porté sur l’approfondissement de leur collaboration et l’évaluation des actions communes déjà entreprises.

Les liens historiques unissant l’Algérie et l’Inde remontent à leur engagement commun dans le processus de Bandung et l’Organisation des pays non-alignés. Cette relation s’est forgée à travers leur lutte respective contre le colonialisme, l’Inde ayant activement soutenu le combat du peuple algérien pour son indépendance. Ce socle historique a permis l’émergence d’un partenariat multidimensionnel, touchant aussi bien les domaines politique et économique que celui de la défense.

La coopération militaire entre les deux nations s’est concrétisée par la signature d’un mémorandum en septembre 2024. Ce document établit un cadre pour la formation des troupes, le partage de renseignements et le développement conjoint d’industries de défense. Il prévoit également l’établissement de bureaux des affaires de défense dans leurs ambassades respectives et l’organisation d’exercices conjoints, particulièrement dans le secteur naval.

Lors de son séjour en Inde, le général Chanegriha a visité le chantier naval Goa Shipyard Limited GSL, où il s’est familiarisé avec les capacités industrielles et technologiques indiennes. Sa visite à la base aéronavale de Goa lui a permis d’observer les systèmes de surveillance et de coordination entre les forces navales et aériennes indiennes.

Cette collaboration avec l’Inde s’inscrit dans la stratégie algérienne de diversification de ses partenariats militaires. L’ANP modernise ses équipements en s’appuyant sur différents fournisseurs internationaux, notamment l’Italie, l’Allemagne, la Chine et la Russie. Cette approche multilatérale permet à l’Algérie de développer son industrie militaire nationale, incluant le montage de véhicules, d’engins et d’hélicoptères, tout en maintenant sa doctrine défensive centrée sur la protection du territoire national.