Gaz au Maghreb: d’ici 2040, de gros revenus attendus

Photo Pixabay

L’Algérie, un acteur clé du marché gazier, pourrait tirer parti d’un contexte mondial particulièrement favorable. Selon un rapport récent de Shell, le plus grand négociant mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), la demande pour cette ressource devrait augmenter de manière spectaculaire, avec une hausse de 60 % d’ici à 2040.

D’après le rapport relayé par El Watan, cette augmentation significative sera principalement stimulée par le développement économique en Asie et l’essor de l’intelligence artificielle. Cette dernière joue un rôle crucial dans l’optimisation des processus industriels, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant la consommation de gaz naturel dans l’industrie lourde et les transports.

Publicité

Une demande en gaz portée par l’Asie et l’IA

Contrairement aux idées reçues, la transition énergétique n’implique pas l’abandon du gaz naturel. Il est au contraire de plus en plus considéré comme une solution intermédiaire pour réduire l’empreinte carbone des industries. Shell anticipe ainsi une demande de GNL comprise entre 360 et 718 millions de tonnes métriques annuelles d’ici à l’année 2040, des prévisions revues à la hausse par rapport aux estimations antérieures.

La Chine et l’Inde, déjà parmi les plus importants consommateurs, devraient intensifier leurs importations. Premier importateur mondial de GNL, la Chine voit sa consommation augmenter sous l’effet des plans de relance économique et des besoins de stabilisation de sa production électrique. Quant à l’Inde, sa consommation devrait croître de 60 % entre 2023 et 2030, doublant ainsi ses besoins en importations.

Une opportunité pour l’Algérie

Cette tendance mondiale représente une occasion exceptionnelle pour l’Algérie, dont l’économie dépend largement des exportations d’hydrocarbures. Face à cette demande croissante, le pays pourrait consolider sa position de fournisseur stratégique, particulièrement vers l’Europe et l’Asie. Avec des infrastructures modernisées et une politique énergétique axée sur l’optimisation de sa production, l’Algérie dispose de tous les atouts nécessaires pour capitaliser sur cette dynamique favorable.