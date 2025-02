Gaz en Afrique : l’Algérie paraphe des accords avec ces 2 pays

Photo DR

Le continent africain est confronté à de nombreux enjeux sur le plan énergétique. Des initiatives voient le jour ici et là pour assurer l’indépendance énergétique du continent. De plus en plus de pays unissent leurs efforts pour exécuter des projets ambitieux à fort valeur ajoutée.

L’Algérie, le Niger et le Nigeria viennent de franchir une nouvelle étape décisive dans la concrétisation du projet de gazoduc transsaharien. Ce mardi 11 février, les trois pays ont signé une série d’accords visant à accélérer la mise en œuvre de cette infrastructure stratégique destinée à acheminer le gaz nigérian vers l’Europe.

Ces signatures marquent une volonté politique forte de relancer un projet maintes fois évoqué mais resté en suspens. Parmi les documents paraphés, figure un contrat de mise à jour de l’étude de faisabilité, impliquant directement les ministères de l’Énergie des trois États. Ce travail technique est essentiel pour évaluer les modalités de financement, les enjeux sécuritaires et les conditions logistiques nécessaires à la construction du gazoduc de plus de 4 000 km. Il doit traverser le Niger avant d’atteindre l’Algérie, porte d’entrée du marché européen.

En parallèle, deux autres accords ont été signés entre les compagnies nationales d’hydrocarbures : Sonatrach pour l’Algérie, Sonidep pour le Niger et NNPC Ltd pour le Nigeria. Ces partenariats industriels visent à structurer la coopération entre les acteurs clés du projet et à définir les modalités de son exploitation future. Le gazoduc transsaharien représente une opportunité majeure pour ces trois nations, tant sur le plan économique que géopolitique.

Pour le Nigeria, il s’agit d’un levier stratégique pour valoriser ses immenses réserves de gaz et diversifier ses exportations. Le Niger, pays enclavé, y voit une chance d’accroître ses revenus en devenant un acteur clé du transit énergétique. Quant à l’Algérie, dotée d’une infrastructure gazière avancée, elle consolide son rôle de hub énergétique régional et renforce sa position sur le marché européen.