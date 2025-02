Hydrocarbures au Maghreb: l’ALNAFT fait une annonce importante

Photo Unsplash

Les hydrocarbures demeurent le pilier de l’économie algérienne, fournissant des ressources financières essentielles qui soutiennent aussi bien les infrastructures nationales que les programmes de développement social. La richesse pétrolière et gazière du pays a longtemps façonné son modèle économique, comparable à un moteur alimenté par la vitalité de ses réserves naturelles. Cette dynamique, qui contribue à la stabilité budgétaire et à la modernisation industrielle, incite les autorités à renforcer la compétitivité du secteur par des initiatives ciblées. Dans cette optique, l’Agence algérienne de valorisation des ressources en hydrocarbures met en œuvre une mesure destinée à favoriser l’implication des compagnies pétrolières, tant locales qu’internationales.

Extension du délai pour l’appel à offre

L’ALNAFT a décidé de repousser de deux mois la date limite de dépôt des offres pour l’appel à concurrence international « Algeria Bid Round 2024 ». Initialement prévu pour le 15 avril 2025, le nouveau terme est fixé au 17 juin 2025. Ce report vise à offrir aux entreprises un temps supplémentaire pour analyser minutieusement les données techniques et financières relatives aux projets proposés. À l’image d’un léger répit accordé avant un départ important, cette décision permet aux candidats ayant manifesté leur intérêt tardivement de finaliser leurs préparatifs, renforçant ainsi la qualité des propositions soumises.

Opportunités sur les blocs d’exploration

L’appel concerne six blocs d’exploration situés dans le sud du pays, répartis sur une surface totale de 152 000 mètres carrés. Les zones ciblées – EL M’zaid El Kebir, Ahara, Reggane, Zerafa, Toual et Guern EL Guessa – offrent la perspective de renouveler les réserves et d’accroître la production à court et moyen termes. Ces projets, qui attirent l’attention de grands groupes internationaux tels qu’Exxon Mobil, Chevron et Eni, présentent un potentiel comparable à un puzzle géologique en cours d’assemblage où chaque pièce joue un rôle déterminant pour révéler la capacité énergétique de la région.

Impacts sur le marché énergétique et l’économie nationale

En facilitant l’accès aux données et en élargissant la période de candidature, l’initiative de l’ALNAFT répond aux exigences d’un secteur en constante évolution. La prolongation du délai s’accompagne d’efforts de promotion visant à encourager une participation plus diversifiée, à l’instar des récentes démarches ayant vu l’intérêt de plus de 35 entreprises pour l’exploration offshore et la conclusion d’accords stratégiques, notamment avec le groupe Chevron. Ces mesures illustrent une volonté de sécuriser l’approvisionnement énergétique en renforçant l’offre de projets d’exploration, tout en apportant une contribution concrète aux recettes étatiques et à la stabilité du marché international.

L’extension du délai de dépôt des offres apparaît comme une réponse pragmatique aux défis posés par un secteur en transformation. En offrant aux investisseurs un cadre temporel adapté, l’ALNAFT ouvre la voie à des opérations mieux préparées, susceptibles de dynamiser la production et de consolider le rôle de l’Algérie dans le domaine énergétique. Cette approche, fondée sur des faits et des stratégies précises, illustre la capacité du pays à optimiser ses ressources tout en cultivant des partenariats durables avec ses interlocuteurs internationaux.