Hydrogène vert: l’Espagne tend la main à un géant du Maghreb

Photo DR

La transition énergétique européenne franchit une nouvelle étape significative avec l’émergence de projets d’envergure dans le secteur de l’hydrogène vert. L’Espagne, acteur majeur de cette transformation, se tourne vers Sonatrach, le géant énergétique algérien, pour renforcer sa position stratégique dans le développement de cette énergie propre. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique continentale visant à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique tout en répondant aux impératifs environnementaux.

Le projet H2med, corridor énergétique d’une envergure considérable, prévoit de relier le Portugal, l’Espagne, la France et l’Allemagne sur une distance de 703 kilomètres. Avec un investissement estimé à 2,5 milliards de dollars, cette infrastructure ambitionne de transporter annuellement 2 millions de tonnes d’hydrogène vert. Le consortium, composé d’Enagas, GRTgaz, OGE et Teréga, manifeste un vif intérêt pour l’intégration de Sonatrach dans ce projet stratégique.

Les bases d’une collaboration fructueuse sont déjà posées entre l’Algérie et l’Espagne. Un projet conjoint entre Sonatrach et Cepsa vise la production de 200 MW d’hydrogène vert en territoire algérien, destiné au marché espagnol. Cette initiative pourrait se voir renforcée par la construction d’un gazoduc dédié reliant Alger à Madrid, une proposition évoquée fin 2023 par le ministère algérien de l’Énergie.

L’attractivité de l’Algérie dans le secteur de l’hydrogène vert repose sur plusieurs atouts majeurs : des coûts de production compétitifs, des infrastructures existantes adaptables, et une réputation établie de fournisseur fiable. Le pays concrétise actuellement quatre projets pilotes, notamment en partenariat avec VNG (Allemagne) et Eni (Italie), tandis que d’autres collaborations européennes se profilent à l’horizon.

La position stratégique de l’Algérie se renforce avec deux axes majeurs de distribution : le SoutH2, traversant l’Italie et l’Autriche vers l’Allemagne, et le H2med desservant la façade occidentale européenne. Cette configuration place le pays au cœur du dispositif de sécurité énergétique européen, consolidant son rôle de fournisseur multiénergies : hydrogène vert, électricité, pétrole et gaz naturel.