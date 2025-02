IA en Afrique : 3 pays dont un du Maghreb s’associent pour développer des projets

Photo DR

Il est indéniable que l’intelligence artificielle est entrain de façonner notre avenir. Cette technologie a fait basculer notre société vers une nouvelle ère de tous les possibles. L’IA est venue avec de nombreux défis, mais elle offre aussi d’énormes opportunités qui n’attendent qu’à être exploitées.

Le Maroc, le Kenya et le Nigeria viennent de s’engager dans une initiative d’envergure pour promouvoir l’intelligence artificielle. Ces 3 puissances africaines ont rejoint le partenariat international « Current AI » aux côtés de l’Allemagne, la France, le Chili, la Finlande, la Slovénie et la Suisse.

L’objectif : structurer une IA accessible, éthique et tournée vers des secteurs stratégiques comme la santé et l’éducation. Avec un budget initial de 400 millions de dollars, ce programme ambitionne de mobiliser 2,5 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer l’accès aux bases de données publiques et privées et encourager l’innovation dans les pays partenaires.

Ce financement inclut des contributions étatiques, mais aussi celles d’entreprises technologiques désireuses de participer à la transformation numérique mondiale. Pour l’Afrique, cette initiative représente une opportunité majeure. En s’associant à ce projet, le Maroc, le Kenya et le Nigeria veulent accélérer le développement d’outils numériques adaptés aux réalités du continent, tout en bénéficiant des avancées des autres membres du partenariat. Ces trois pays, déjà en pointe dans l’adoption des technologies numériques, souhaitent ainsi favoriser l’émergence d’une IA souveraine et inclusive.

Dans le domaine de la santé, Current AI pourrait permettre une gestion plus efficace des données médicales, améliorer le diagnostic et faciliter l’accès aux soins, notamment en milieu rural. En matière d’éducation, l’initiative ambitionne d’exploiter l’IA pour améliorer l’apprentissage en ligne, adapter les programmes scolaires et combler les lacunes d’accès aux ressources pédagogiques. Cet engagement marque également une volonté de l’Afrique de ne pas être simple consommatrice d’IA, mais actrice de son développement. En unissant leurs forces, le Maroc, le Kenya et le Nigeria démontrent que le continent entend jouer un rôle clé dans l’évolution de cette technologie, tout en veillant à ce qu’elle serve des objectifs concrets de progrès social et économique.