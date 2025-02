Inflation au Maghreb : des mesures annoncées par une banque centrale

La Banque Centrale de Tunisie. Photo : DR

La crise sanitaire du Covid-19, suivie des conflits en Ukraine et à Gaza, a bouleversé l’économie mondiale. Les chaînes d’approvisionnement perturbées, la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, ainsi que les politiques monétaires expansionnistes adoptées pendant la pandémie ont déclenché une spirale inflationniste touchant tous les continents. Les pays émergents et en développement subissent particulièrement ces pressions, avec des répercussions majeures sur le pouvoir d’achat des ménages et la stabilité économique.

Une politique monétaire prudente face aux défis économiques

La Banque Centrale de Tunisie maintient son taux directeur à 8%, privilégiant la stabilité financière malgré les contraintes que cette décision impose au tissu économique national. Cette stratégie vise à maîtriser l’inflation tout en évitant d’alourdir la dette publique, alors que l’État dépend fortement des institutions bancaires locales pour son financement. Les économistes soulignent que cette approche prudente permet de préserver les équilibres macroéconomiques, même si elle pèse sur la dynamique d’investissement.

Les effets contrastés sur l’économie réelle

Le maintien d’un taux directeur élevé engendre des répercussions en cascade sur l’ensemble de l’économie tunisienne. Le secteur du bâtiment, particulièrement sensible aux conditions de crédit, ralentit ses activités face au coût prohibitif des emprunts. Les entreprises, confrontées à des frais financiers importants, répercutent partiellement ces charges sur leurs prix de vente, créant ainsi une tension entre la volonté de préserver leurs marges et la nécessité de maintenir leur compétitivité. Les mécanismes gouvernementaux de contrôle des prix et les subventions tentent d’atténuer ces pressions, mais leur efficacité reste limitée.

Les limites d’une politique monétaire nationale

La politique monétaire tunisienne se heurte à des facteurs externes difficiles à maîtriser. Les variations du dinar et l’évolution des prix sur les marchés internationaux continuent d’alimenter l’inflation importée, défiant les mesures nationales de stabilisation. Cette situation met en lumière la complexité des défis auxquels font face les autorités monétaires, contraintes de naviguer entre la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des citoyens et l’impératif de maintenir la stabilité financière du pays. Les observateurs économiques notent que seule une approche coordonnée, combinant politique monétaire rigoureuse et réformes structurelles, permettra de répondre durablement aux enjeux inflationnistes actuels.