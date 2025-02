Installation du Ces au Bénin : Les orientations de Louis Vlavonou

Photo Présidence du Bénin

Dans la matinée de ce lundi 24 février, les nouveaux membres du Conseil économique et social (CES) ont prêté serment devant le président de la République, consacrant ainsi leur engagement au service des institutions et de la population. Dans ce cadre, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a rappelé l’importance du rôle du CES et les missions essentielles qui lui sont assignées.

Un organe modernisé au service des décideurs

Le président de l’Assemblée nationale a mis en exergue la réforme engagée en 2019 et consolidée par la loi organique du 17 juillet 2024, qui vise à faire du CES un acteur incontournable dans l’élaboration des politiques publiques. Il a souligné que cette modernisation permet d’offrir une meilleure capacité d’analyse et de concertation pour éclairer la prise de décision au sommet de l’État.

Publicité

Un espace de dialogue et de concertation

Louis Gbèhounou Vlavonou a insisté sur la nécessité pour le CES de devenir un « forum-laboratoire de conciliation » des idées entre les acteurs socio-professionnels et l’intérêt général. Le Conseil devra ainsi renforcer son rôle dans l’apaisement des tensions sociales et dans l’anticipation des défis économiques et environnementaux.

Trois fonctions stratégiques : Relais, Relève et Collaboration

Le président de l’Assemblée nationale a détaillé les trois principales fonctions du CES :

Relais : L’institution sert de pont entre la population et le gouvernement en transmettant les attentes et doléances des citoyens. Elle joue également un rôle crucial dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Relève : Le CES a pour mission d’assurer la sensibilisation et la vulgarisation des lois et décisions publiques, afin de garantir une meilleure compréhension des textes par les citoyens et de favoriser une participation active à la gouvernance. Collaboration : Le Conseil travaille en étroite relation avec le Parlement et l’Exécutif. Il éclaire les députés sur les projets de loi et présente chaque année des avis et recommandations au gouvernement pour guider les politiques publiques.

Un engagement pour une gouvernance inclusive

Louis Gbèhounou Vlavonou a rappelé aux nouveaux conseillers leur devoir d’impartialité et d’indépendance, garantissant ainsi la crédibilité et l’efficacité de leur mission. Il les a exhortés à s’investir pleinement afin de renforcer la démocratie participative et de contribuer au développement harmonieux du Bénin.