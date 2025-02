Jay-Z évoque une « victoire » après le retrait de la plainte pour viol

Le rappeur et homme d’affaires Jay-Z voit une procédure judiciaire se conclure en sa faveur. La plainte au civil déposée contre lui pour viol sur une mineure a été retirée, mettant fin aux accusations portées à son encontre. Réagissant publiquement à cette décision, il a dénoncé des allégations infondées qui, selon lui, ont causé un préjudice moral à sa famille et à ses proches.

Selon des documents judiciaires, la plainte déposée en décembre dernier a été abandonnée de manière définitive par la plaignante, dont l’identité n’a jamais été révélée. Ce retrait a été formalisé par les avocats de cette dernière et ne prévoit aucune possibilité de réouverture du dossier. L’affaire impliquait également le producteur et rappeur Sean « Diddy » Combs, tous deux accusés d’agression sexuelle lors d’une soirée organisée après les MTV Video Music Awards en 2000.

Dans un communiqué relayé sur X par son label, Jay-Z a qualifié cette issue de « victoire ». Il a pointé du doigt des accusations « frivoles » et « fictives », estimant que la procédure judiciaire engagée contre lui était sans fondement et vouée à l’échec. Insistant sur l’impact personnel de cette affaire, il a rappelé les épreuves traversées par son entourage, en particulier par son épouse, la chanteuse Beyoncé, et leurs enfants.

L’affaire avait soulevé de nombreuses réactions, notamment en raison des accusations pesant sur P. Diddy, qui fait face à plusieurs poursuites pour des faits similaires. L’artiste est visé par une série de plaintes pour agressions sexuelles et trafic humain, impliquant plus d’une centaine de plaignants, dont plusieurs mineurs à l’époque des faits allégués.

Si le retrait de la plainte met un terme aux accusations contre Jay-Z, les suites judiciaires concernant d’autres personnalités impliquées restent en cours. L’impact de cette affaire sur l’image publique des protagonistes et sur l’industrie musicale demeure un sujet de débat, alors que les questions autour des abus de pouvoir et des violences sexuelles continuent d’agiter le milieu du show-business.

Jay-Z, de son vrai nom Shawn Corey Carter, est un rappeur, producteur et homme d’affaires américain né le 4 décembre 1969 à Brooklyn, New York. Issu d’un quartier défavorisé, il se lance dans la musique dans les années 90 et fonde son propre label, Roc-A-Fella Records, pour sortir son premier album Reasonable Doubt en 1996. Il devient rapidement une figure incontournable du rap, enchaînant les succès avec des albums comme The Blueprint, The Black Album et 4:44. Au-delà de la musique, Jay-Z est un entrepreneur prospère avec des investissements dans la mode, le streaming musical (Tidal) et les spiritueux. Il est également engagé dans diverses causes sociales et politiques.