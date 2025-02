Kanye West et Bianca Censori au bord du divorce ? Le message énigmatique du rappeur intrigue

©Photo : AFF:ABACA

Kanye West, artiste aux multiples facettes, s’est imposé dans l’industrie musicale et bien au-delà. Après son divorce avec Kim Kardashian, la mère de ses enfants, il a entamé une relation avec Bianca Censori. Récemment, des rumeurs ont émergé sur une possible séparation du couple. C’est dans ce contexte que le rappeur a partagé un message énigmatique sur ses réseaux sociaux, un post rapidement supprimé, ajoutant ainsi au mystère entourant sa réaction.

Les spéculations sur une rupture imminente entre Kanye West et Bianca Censori ont été amplifiées par plusieurs médias, notamment le Daily Mail, qui rapporte que le divorce serait sur le point d’être officialisé. Quelques instants après la diffusion de ces informations, Kanye West a publié un message singulier : une définition du mot « coercition ». Un choix de terme qui n’a pas manqué d’intriguer.

Selon les propos relayés par le rappeur lui-même, la coercition est une contrainte exercée sur une personne, pouvant aller jusqu’à l’intimidation ou l’extorsion. Ce message, qui pouvait laisser place à diverses interprétations, a été supprimé peu après sa publication. S’agissait-il d’un commentaire indirect sur sa relation avec Bianca Censori ou d’une réponse à ceux qui l’accusent d’exercer un contrôle sur son épouse ? Le mystère reste entier.

De son côté, Bianca Censori semblerait éprouver de plus en plus de difficultés à supporter les provocations de son mari. Une source citée par Page Six évoque un seuil critique atteint par l’architecte australienne, notamment après certaines déclarations polémiques du rappeur. Bien qu’elle ait jusque-là enduré de nombreuses controverses, cette fois, la situation semblerait différente. « Elle ne sait plus comment le ramener sur terre », confie cette source, soulignant un possible point de rupture.

Malgré ces tensions apparentes, un doute subsiste quant à l’issue de leur relation. En effet, selon un représentant du rappeur, les deux pourraient encore avoir prévu de passer la Saint-Valentin ensemble à Los Angeles. Une donnée qui vient brouiller les pistes et laisse planer l’incertitude sur l’avenir du couple.