Le Bénin à Osaka 2025 : Culture et Innovation en Lumière

Shegun Bakari - Photo : DR

Le Bénin se prépare à marquer de son empreinte l’Exposition Universelle Osaka 2025, un événement mondial d’envergure qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon. Sous le thème central « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », l’exposition rassemblera plus de 160 pays et près de 28 millions de visiteurs, offrant une plateforme unique d’échanges et d’innovations.

Un pavillon immersif pour mettre en avant le dynamisme du Bénin

Le Bénin a choisi de s’inscrire dans l’axe « Connecter des vies », mettant en avant son savoir-faire en matière d’innovation et de valorisation culturelle. Son pavillon, conçu sous le concept « Benin Horizons : A journey of culture and opportunity », offrira aux visiteurs une expérience immersive axée sur trois thématiques majeures :

Tourisme, art et culture : Une découverte des sites emblématiques du Bénin et des talents créatifs du pays à travers des expositions et des performances artistiques.

: Une découverte des sites emblématiques du Bénin et des talents créatifs du pays à travers des expositions et des performances artistiques. Innovation : La mise en lumière des avancées technologiques et économiques du Bénin, contribuant à son développement durable.

: La mise en lumière des avancées technologiques et économiques du Bénin, contribuant à son développement durable. Opportunités économiques : La présentation des réformes et potentialités d’investissement dans des secteurs clés tels que l’agro-industrie, le textile, les infrastructures et le tourisme.

Des moments forts pour une promotion internationale du Bénin

Le Bénin organisera plusieurs événements marquants tout au long de l’Exposition Universelle :

La Journée Nationale du Bénin , prévue le 29 août 2025, mettra en avant la culture et les opportunités économiques du pays à travers des performances artistiques, des conférences et des rencontres professionnelles.

, prévue le 29 août 2025, mettra en avant la culture et les opportunités économiques du pays à travers des performances artistiques, des conférences et des rencontres professionnelles. Une participation exclusive au Women’s Pavilion de la Fondation Cartier, où le Bénin, l’un des deux pays africains sélectionnés, mettra en valeur le leadership féminin avec une exposition sur les Amazones du Dahomey et des œuvres de huit plasticiennes contemporaines.

Un engagement fort pour le développement et l’internationalisation du Bénin

Cette participation stratégique s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et de valorisation des atouts du Bénin à l’international. « Le Bénin, avec sa riche histoire et son avenir prometteur, s’engage résolument à jouer un rôle clé dans le façonnement du futur », a déclaré Romuald Wadagni, Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances.

Pour Olushegun Adjadi Bakari, Ministre des Affaires étrangères, « cette exposition est une occasion unique de renforcer notre diplomatie, de tisser des partenariats internationaux et de promouvoir les investissements dans des secteurs stratégiques ». Quant à Babalola Jean-Michel H. Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, il a souligné que « le pavillon du Bénin sera une invitation à découvrir un pays vibrant, où tradition et modernité se conjuguent pour construire un avenir prometteur ».