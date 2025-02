Le Qatar aurait menacé la France, ce qu’il faut savoir

Photo : Anthony dibon / Icon Sport

Depuis plus d’une décennie, le Qatar a massivement investi en France, déployant une stratégie économique tentaculaire. L’émirat du Golfe a notamment acquis des participations significatives dans des entreprises majeures comme Total, Vinci et Veolia, tout en développant un patrimoine immobilier considérable incluant des hôtels de luxe parisiens et des immeubles sur les Champs-Élysées. Ces investissements, estimés à plusieurs dizaines de milliards d’euros, témoignent de l’engagement profond du Qatar dans l’économie française, avec comme figures de proue le Paris Saint-Germain et la chaîne beIN Sports.

Les tensions judiciaires menacent les intérêts qataris

L’affaire Lagardère vient désormais ébranler cette relation économique privilégiée. Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, fait l’objet d’une mise en examen pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » ainsi que « complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère« . Bien que non placé sous contrôle judiciaire, cette procédure judiciaire déclenche une réaction virulente des autorités qataries, qui perçoivent ces poursuites comme une attaque directe contre leurs intérêts.

Une riposte économique envisagée

Face à cette situation, les dirigeants de l’émirat envisagent des mesures radicales. Selon les informations de RMC, le Qatar menace de retirer l’ensemble de ses investissements du territoire français, incluant ses deux actifs majeurs : le PSG et beIN Sports. Une source gouvernementale révèle l’exaspération des dirigeants qataris, qui dénoncent des « fausses poursuites judiciaires » et un « chantage » systématique, estimant être injustement désignés comme responsables des difficultés françaises.

Le bras de fer qui oppose la justice française aux intérêts qataris

Cette confrontation met en lumière la complexité des relations franco-qataries. Depuis l’acquisition du PSG par Qatar Sports Investments (QSI) en 2011 et la nomination de Nasser Al-Khelaïfi à sa présidence, l’influence qatarie n’a cessé de croître dans l’Hexagone. Les récentes tensions judiciaires révèlent la fragilité de cet équilibre, où les enjeux économiques se heurtent aux exigences de la justice française. La menace de retrait des investissements qataris constitue un défi majeur pour l’économie française, illustrant les défis de la gestion des relations avec des investisseurs étrangers stratégiques.