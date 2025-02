Lutte contre le terrorisme : Voici comment le Japon appuie le Bénin

Photo : DR

Le Centre de Perfectionnement aux Actions post-conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) a reçu un important lot de matériels roulants et d’équipements, comprenant notamment des véhicules destinés à l’intervention sur engins explosifs, une ambulance ainsi qu’un groupe électrogène de 500 KVA. Cette dotation, qui inclut également la construction de certaines infrastructures, est le fruit d’une initiative conjointe du Japon et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), visant à appuyer les efforts du gouvernement béninois.

Lors de la cérémonie de remise officielle organisée le jeudi 13 février 2025, le Lieutenant-Colonel Djimon Sahgui, Directeur du CPADD, a exprimé sa satisfaction, soulignant que ces nouveaux véhicules faciliteront le transport des équipements d’intervention, jusque-là assuré par des moyens rudimentaires tels que des pousse-pousse. Le CPADD, créé en 2003 en partenariat avec la France, est une institution nationale à portée régionale. Initialement centré sur la formation des spécialistes en déminage et en dépollution, il propose aujourd’hui des modules complémentaires portant sur la gestion des stocks de munitions, le déminage humanitaire ainsi que la lutte contre les engins explosifs improvisés. Ces formations visent à restaurer la sécurité des zones affectées par les conflits et à prévenir les menaces posées par les groupes armés dans la région du Sahel et les pays côtiers du Golfe de Guinée, dont le Bénin.

La cérémonie était présidée par le Général de Division Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, en présence de plusieurs personnalités, dont l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, S.E.M. Uezono Hideki, le Représentant du PNUD, Titus Osundina, et la Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Bénin, Aminatou Sar. Dans son discours, le Général Gbaguidi a salué l’engagement du Japon dans la consolidation de la paix et la sécurisation des populations. Il a mis en avant l’importance de la lutte contre la prolifération des armes et l’appui au projet de stabilisation dans la région.

Pour sa part, l’Ambassadeur Uezono Hideki a rappelé que la coopération japonaise au Bénin couvre un large champ d’interventions. Depuis 2009, le Japon soutient activement le CPADD dans le but de préserver des vies humaines et de contribuer à l’élimination des mines sur le continent africain. Lors de cet événement, le Général Gbaguidi a exprimé sa profonde gratitude envers le Japon pour cette contribution qui permettra aux techniciens du CPADD d’intensifier leurs efforts sur le terrain et de sauver de nombreuses vies. Depuis sa création, le centre a déjà formé plus de 4 800 techniciens issus d’une cinquantaine de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Europe.