Maghreb: 5000 logements sociaux annoncés dans ce pays

La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sara Zaafrani Zenzri, a présenté ce lundi 17 février 2025 les grandes orientations de la stratégie nationale de l’habitat en Tunisie. Confrontée à des défis majeurs tels que la rareté des terrains et l’augmentation des prix immobiliers, son ministère développe actuellement une nouvelle politique pour une mise en œuvre immédiate.

Le ministère élabore des plans d’action pour permettre à toutes les catégories sociales d’accéder à la propriété, en ajustant notamment les taux d’intérêt des prêts immobiliers au pouvoir d’achat des Tunisiens. Madame Zenzri a également confirmé la construction de 5 000 logements sociaux en 2025, mobilisant un investissement de 450 millions de dinars.

Des programmes sociaux ambitieux en cours de réalisation

La ministre a souligné l’importance du Programme Spécifique pour le logement social, qui vise à éradiquer 10 000 logements rudimentaires et à les remplacer par des habitations décentes. À ce jour, 7 353 logements ont été remis aux bénéficiaires, en plus de la distribution de 13 400 logements sociaux et lots. Dans le cadre de ce programme, 4 122 logements ont été achevés et remis.

Face à la situation actuelle, la ministre propose l’élaboration d’une stratégie visant à renforcer l’offre foncière en zones urbaines, réduire les coûts de construction et développer de nouveaux mécanismes de financement pour l’acquisition de logements.

Réformes législatives et nouveaux mécanismes

Le dernier volet de cette stratégie nationale concerne la révision complète du système législatif encadrant la construction et le logement. Cela inclut la refonte des lois régissant la propriété immobilière et des mécanismes de financement, ainsi que la promulgation d’une nouvelle loi réglementant la rénovation urbaine, l’intervention dans les vieilles villes et l’aménagement des quartiers résidentiels pour permettre d’assurer une offre de logements décents à la population tunisienne.