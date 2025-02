Maghreb : accord avec la Chine pour la construction d’un méga complexe industriel

Photo DR

L’Algérie a de grandes ambitions en termes de développement industriel. Cela fait plusieurs années maintenant que le pays enclenche divers mécanismes pour diversifier comme il se doit son économie. Le pays maghrébin s’apprête à accueillir le plus grand complexe industriel du continent, grâce à un partenariat stratégique entre le groupe algérien Condor et le géant chinois Hisense.

L’information a été donnée par nos confrères d’algerie-eco. Cet accord, signé entre Abderrahmane Benhamadi, Président Fondateur du Groupe Condor, et Jason Ou, Vice-Président de Hisense pour l’Afrique et le Moyen-Orient, ouvre la voie à une collaboration d’envergure qui devrait transformer le paysage industriel algérien.

Prévu à Bordj Bou Arreridj, un pôle industriel reconnu en Algérie, ce complexe vise à renforcer la production locale d’appareils électroniques et électroménagers. L’ambition affichée est double : réduire la dépendance aux importations tout en développant un hub d’exportation vers l’Afrique et le Moyen-Orient. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de diversification économique du pays, qui cherche à limiter sa dépendance aux hydrocarbures et à booster son industrie manufacturière.

L’usine, qui bénéficiera du savoir-faire technologique de Hisense et de l’expertise industrielle de Condor, devrait permettre la création de milliers d’emplois directs et indirects, dynamisant ainsi l’économie locale. Hisense, l’un des leaders mondiaux de l’électronique, voit en l’Algérie une plateforme idéale pour son expansion africaine. Grâce à cet accord, la marque chinoise pourra renforcer sa présence sur le marché régional, tout en s’appuyant sur les infrastructures industrielles algériennes.

De son côté, Condor profitera de l’expertise de son partenaire pour monter en gamme et accroître sa compétitivité internationale. Les autorités algériennes, qui encouragent activement l’investissement étranger dans le secteur industriel, ont facilité la mise en place de ce projet en offrant un cadre incitatif aux entreprises. L’objectif est clair : faire de l’Algérie un acteur incontournable de l’industrie en Afrique.

L’implantation de ce complexe industriel ne se limite pas à la production locale. Elle ouvre aussi des perspectives d’exportation vers le continent africain, où la demande en produits électroniques et électroménagers est en forte croissance. Grâce à sa position géographique stratégique et aux accords commerciaux liant l’Algérie à plusieurs pays africains, le futur complexe pourrait jouer un rôle clé dans la conquête de nouveaux marchés.