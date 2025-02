Ukraine : Elon Musk dément un chantage aux terres rares

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Une polémique éclate autour des négociations entre Washington et Kiev sur l’accès aux minerais stratégiques ukrainiens. Selon Reuters, les États-Unis menaceraient de couper l’accès au système Starlink, vital pour les communications militaires ukrainiennes, si un accord n’était pas trouvé. Une information vivement démentie par Elon Musk, propriétaire de SpaceX, qui accuse l’agence de presse de « mensonge« .

Un démenti catégorique face aux accusations

D’après Reuters, qui cite trois sources proches du dossier, la menace de coupure du service Starlink aurait été évoquée lors d’une réunion jeudi entre l’envoyé spécial américain Keith Kellogg et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le milliardaire Elon Musk a fermement rejeté ces allégations sur son réseau social X, qualifiant l’article de « faux » et accusant Reuters de « mentir« . L’agence de presse maintient cependant ses affirmations et indique « s’en tenir à ses informations ».

Publicité

Le rôle crucial de Starlink

Le système Starlink, déployé massivement en Ukraine après le début de la guerre en février 2022, est devenu indispensable pour les forces armées ukrainiennes. Sa technologie satellite permet d’assurer les communications et s’avère particulièrement cruciale pour les opérations de drones, élément central de la stratégie militaire ukrainienne. La Pologne a d’ailleurs révélé qu’elle prenait en charge financièrement l’abonnement Starlink de l’Ukraine. Cette dépendance technologique place le pays dans une position délicate face aux pressions américaines, alors même que les relations entre Trump et Zelensky se tendent. Le président américain a récemment qualifié son homologue ukrainien de « dictateur sans élections« , en réponse aux critiques de ce dernier sur sa perception du conflit.

Les négociations continuent

Malgré ces tensions, les équipes américaines et ukrainiennes poursuivent leurs discussions pour parvenir à un accord. Trump a d’ailleurs exprimé son optimisme quant à la signature prochaine d’une entente. En parallèle, les pourparlers entre négociateurs russes et américains progressent, avec une deuxième rencontre prévue prochainement selon l’agence de presse ru