Maghreb: accord stratégique avec l’allemand Siemens Energy

Photo d'illustration

Au Maghreb, les acteurs majeurs du secteur énergétique multiplient les alliances stratégiques pour consolider leurs missions et explorer de nouveaux marchés. Cette dynamique s’est illustrée récemment par la signature d’un accord entre Sonelgaz, le géant algérien de l’énergie, et Siemens Energy, le spécialiste allemand des technologies énergétiques. Ce partenariat vise à renforcer les capacités techniques et technologiques de Sonelgaz, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité.

Le mémorandum d’entente, signé à Berlin par Mouard Adjal, Président-Directeur Général de Sonelgaz, et Christian Bruch, PDG de Siemens Energy, marque une étape importante dans la collaboration entre les deux entités. Cet accord s’inscrit dans le cadre des directives des autorités algériennes visant à diversifier les exportations hors hydrocarbures et à élargir le réseau de partenariats internationaux, notamment avec des acteurs européens. Les domaines de coopération prévus incluent le développement et l’intégration de nouveaux moyens de production, la maintenance des installations électriques conventionnelles et renouvelables, ainsi que la fourniture d’équipements pour les réseaux de transport et de distribution.

Publicité

Au-delà de ces aspects techniques, le partenariat prévoit également des actions de formation dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité. Il inclut un accompagnement pour la réhabilitation des équipements électriques et gaziers, ainsi qu’un transfert de technologie, notamment dans le forgeage à chaud des composants de turbines à gaz. Cette collaboration s’étendra également à la maintenance des infrastructures énergétiques dans la région MENA, renforçant ainsi la position de Sonelgaz en tant qu’acteur régional clé.

La visite de Mouard Adjal en Allemagne s’inscrit dans la continuité des discussions engagées en décembre dernier avec le directeur général de Siemens Energy pour la région MENA. Ces échanges ont permis de poser les bases d’une coopération approfondie, axée sur l’innovation et le soutien aux capacités technologiques locales. Selon Sonelgaz, cet accord traduit l’engagement des deux parties à contribuer à la diversification économique et au développement durable en Algérie et dans la région.