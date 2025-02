Maghreb : alerte météo, neige et pluie annoncées dans des régions

Pixabay

Le temps peut se montrer imprévisible, modifiant soudainement les conditions météorologiques. Au Maroc, les autorités météorologiques ont émis une alerte face à l’arrivée imminente de précipitations marquées et de vents violents dans plusieurs régions du pays. Cette vigilance accrue s’explique par les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), qui annoncent des phénomènes climatiques intenses à compter de ce vendredi.

D’importantes chutes de neige sont attendues sur les reliefs dépassant 1 800 mètres d’altitude. Les provinces d’Ifrane, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Chichaoua, Tinghir, Ouarzazate, Midelt et Taroudant seront particulièrement concernées par ces précipitations neigeuses qui débuteront ce vendredi 28 février à 11 h et se prolongeront jusqu’au samedi 1er mars à 6 h du matin. Ces conditions climatiques pourraient perturber les déplacements et nécessitent une vigilance accrue des populations locales.

Par ailleurs, des pluies soutenues, parfois accompagnées d’orages et de rafales de vent, sont annoncées dans plusieurs régions. Les prévisions font état de cumuls de précipitations compris entre 30 et 50 millimètres, impactant notamment les provinces de Safi, Essaouira, El Jadida, Sidi Bennour, Berrechid, Settat, Casablanca, Nouaceur, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Nador, Al Hoceïma, Berkane et Oujda. Ces averses, prévues dès 6 h du matin ce vendredi et jusqu’à 16 h le lendemain, pourraient engendrer des difficultés de circulation et une montée des eaux dans certaines zones vulnérables.

En parallèle, des vents forts, accompagnés de phénomènes de chasse-poussière, souffleront avec des rafales atteignant entre 70 et 95 km/h. Les provinces de Figuig, Jerada, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Midelt, Boulemane, Guercif et Tinghir seront soumises à ces bourrasques intenses ce vendredi, entre 11 h et 21 h. Ces conditions pourraient entraîner une réduction de la visibilité et compliquer les déplacements, notamment sur les axes routiers exposés.

Face à cette dégradation météorologique, les autorités recommandent la plus grande prudence aux habitants des zones touchées et aux usagers de la route. La vigilance reste de mise pour limiter les risques liés à ces conditions climatiques difficiles.