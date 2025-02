Maghreb: arrestation d’un français recherché par Interpol

Photo : DR

Aux premières heures de ce mardi 11 février, les forces de sécurité de l’aéroport de Marrakech ont arrêté un homme de 40 ans, de nationalité française et d’origine tunisienne. Cette interpellation fait suite à l’émission d’une notice rouge par Interpol, à la demande des autorités judiciaires françaises.

L’identification du suspect dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Il est accusé d’être impliqué dans un vaste réseau international de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, opérant principalement entre l’Europe et l’Afrique du Nord. Un trafic qui pullulent et que les autorités tentent de stopper par tous les moyens, même si cela reste bien compliqué.

Les procédures judiciaires en cours

Suite à son arrestation, le suspect a été immédiatement placé en garde à vue, conformément aux procédures d’extradition en vigueur entre la France et le Maroc. Les autorités marocaines ont informé leurs homologues français de cette arrestation, une étape essentielle pour lancer le processus d’extradition et transmettre le dossier correspondant.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des efforts continus des services de sécurité marocains dans la lutte contre la criminalité transnationale. Elle témoigne de l’efficacité de la coopération internationale en matière de sécurité et surtout de lutte contre les produits stupéfiants, dont la revente, strictement illégale, continue de se répandre.

Un exemple de coopération internationale

Cette opération réussie met en lumière l’engagement du Maroc dans la traque des personnes recherchées à l’échelle internationale et démontre l’efficacité de la collaboration entre les différents services de sécurité nationaux dans la lutte contre le crime organisé. Une collaboration qui démontre aussi les nouvelles relations entre les deux pays, qui ont opéré un rapprochement diplomatique important depuis quelques semaines, quelques mois.