Maghreb : bientôt la mise en service d’une raffinerie de sucre

L’Algérie mise beaucoup sur son secteur industriel afin de produire de la richesse. L’économie algérienne est fortement dépendante des hydrocarbures et les premières autorités souhaitent changer la donne. D’audacieuses initiatives ont été enclenchées pour exploiter le plein potentiel du secteur industriel.

Le pays a franchi une nouvelle étape dans le développement de son industrie agroalimentaire. Il s’agit de l’entrée en production imminente de la raffinerie Tafadis, implantée à Larbaâtache, dans la wilaya de Boumerdès. Ce projet stratégique marque une avancée significative dans l’objectif du pays d’assurer son autosuffisance en sucre et de renforcer sa présence sur le marché international.

Avec une capacité de raffinage de 2000 tonnes par jour, la nouvelle unité de Tafadis viendra consolider l’offre nationale aux côtés de la raffinerie du groupe Cevital, qui domine déjà le marché algérien. Grâce à cette infrastructure, le pays pourra mieux réguler l’offre et la demande, limitant ainsi les fluctuations des prix et la dépendance aux importations.

Loin de se limiter au marché intérieur, l’Algérie voit dans cette expansion industrielle une opportunité de conquérir de nouveaux débouchés à l’international. La capacité de production accrue pourrait permettre au pays de s’imposer comme un fournisseur majeur de sucre raffiné en Afrique du Nord et dans certaines régions du Moyen-Orient. Le gouvernement mise ainsi sur une réduction des importations et une augmentation des exportations, en ligne avec sa stratégie de diversification économique et d’industrialisation.

L’entrée en activité de cette raffinerie représente également un catalyseur pour l’emploi local. En générant des centaines de postes directs et indirects, elle contribue à dynamiser la région de Boumerdès et à renforcer la filière sucrière nationale. Par ailleurs, cette montée en puissance de l’industrie sucrière s’inscrit dans un plan plus large d’industrialisation, où l’Algérie ambitionne de développer des pôles de transformation alimentaire capables de valoriser les matières premières et de limiter les importations de produits finis.

Avec l’essor de la raffinerie Tafadis, l’Algérie confirme sa volonté de structurer son industrie agroalimentaire et de réduire sa dépendance aux marchés étrangers. Ce projet témoigne d’une dynamique plus large visant à renforcer la souveraineté industrielle du pays et à positionner l’Algérie comme un acteur clé du secteur sucrier dans la région.