Maghreb : ce fonds d’investissement veut booster l’Agriculture en Afrique

Avec son climat méditerranéen, le Maroc possède un important potentiel dans le secteur de l‘Agriculture. Le royaume chérifien est notamment une référence dans la culture de nombreuses variétés agricoles. C’est donc dire que l’expertise du Maroc n’est plus à démontrer.

L’Afrique, continent aux vastes terres arables et au potentiel agricole sous-exploité, bénéficie d’un nouvel appui majeur. En effet, le groupe d’investissement marocain Innovx a annoncé le lancement d’Athar Investment Fund, un fonds d’investissement dédié à la transformation du secteur agricole africain. À travers cette initiative, le Maroc réaffirme son rôle moteur dans le développement économique du continent et sa volonté d’accompagner les acteurs agricoles dans leur modernisation.

Athar Investment Fund se positionne comme un fonds d’investissement à impact, axé sur l’amélioration des chaînes de valeur alimentaires et le renforcement des infrastructures agricoles. L’objectif est clair : offrir un soutien financier et stratégique aux entreprises innovantes, capables de repenser la production, la transformation et la distribution des produits agricoles en Afrique. Ce projet s’aligne également avec la vision du Maroc en matière de coopération Sud-Sud, qui repose sur des partenariats stratégiques et un partage d’expertise entre pays africains.

En favorisant les investissements dans le secteur agricole, le royaume chérifien entend réduire la dépendance alimentaire du continent et renforcer sa souveraineté agro-industrielle. Au-delà du soutien aux entreprises, Athar Investment Fund joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire du continent. L’Afrique est confrontée à une demande croissante en produits agricoles, tandis que les défis liés au changement climatique et aux infrastructures limitent la productivité. En accompagnant les entreprises qui modernisent l’agriculture, ce fonds permet non seulement de répondre aux besoins alimentaires locaux, mais aussi de booster les exportations agricoles africaines.

Le choix d’un fonds d’investissement à impact témoigne d’une approche innovante et durable. Contrairement aux investissements traditionnels, ce modèle repose sur un équilibre entre rentabilité économique et impact social. Innovx mise ainsi sur un développement agricole qui bénéficie à toute la chaîne de valeur, des producteurs aux consommateurs, en passant par les transformateurs et les distributeurs.