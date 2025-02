Maghreb: ce pays finance une mosquée en Europe

Mohammed VI (Photo Ludovic Marin, AFP)

Le roi Mohammed VI poursuit son engagement en faveur du financement de lieux de culte pour les communautés marocaines établies en Europe. Son dernier projet en date concerne la future Grande mosquée de Manacor, à Majorque, dont le coût des travaux s’élève à six millions d’euros.

Ce projet ambitieux, entièrement financé par le souverain marocain, s’étendra sur une superficie de 14 500 mètres carrés, sur un terrain acquis auprès de la banque BBVA pour environ 2,2 millions d’euros selon la presse espagnole.

Publicité

Le complexe ne se limitera pas à un simple lieu de culte mais comprendra également un centre commercial et un parc public. Cette initiative vise à créer un espace culturel et social favorisant le dialogue et la cohésion au sein de la communauté marocaine établie dans la ville.

Des financements encadrés par les législations locales

L’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, supervisera l’évolution des travaux et rendra compte directement au roi Mohammed VI. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’autres projets similaires, notamment à Metz en France, où le souverain a accordé un don d’un million d’euros pour la construction d’une mosquée.

Mohamed Hicham Joudat, président de l’association de la Grande mosquée de Metz (GMM), a tenu à préciser auprès de France Bleu qu’il s’agissait d’un don privé du roi Mohammed VI et non d’un financement étatique. Ces clarifications sont intervenues après que l’Union des familles laïques de la Moselle (UFAL 57) a saisi la justice, dénonçant une prétendue ingérence.

Des dons privés, parfaitement légaux

Toutefois, le tribunal a rejeté ce recours et condamné l’UFAL 57 à verser 2 000 euros à l’association GMM (Grande mosquée de Metz). La polémique s’est également étendue aux fonds publics attribués par la ville de Metz, certains critiquant le fait que l’islam ne figure pas parmi les cultes reconnus par le concordat d’Alsace-Moselle.