Maghreb : ce pays mise sur une modernisation ambitieuse de son réseau ferroviaire

Avec son économie dynamique, la Tunisie ne cesse de mettre en place des mécanismes novateurs pour la booster encore plus. Tunis veut notamment mettre l’accent sur le secteur des transports pour créer de nouvelles opportunités. C’est ainsi que le pays maghrébin a décidé d’amorcer une nouvelle ère dans le secteur des transports en mettant un accent particulier sur la modernisation de son réseau ferroviaire.

Face à des infrastructures vieillissantes et des défis logistiques croissants, le gouvernement mise sur une restructuration en profondeur pour optimiser la performance du rail et renforcer son rôle stratégique dans l’économie du pays. Au cours d’un entretien médiatique, le ministre des Transports, Rashid Ameri, a annoncé un plan ambitieux visant à réorganiser et moderniser le réseau ferroviaire tunisien.

Un des piliers de cette réforme concerne la SOTRAFER (Société tunisienne des travaux ferroviaires), dont les capacités vont être renforcées afin d’assurer une meilleure maintenance et une gestion plus efficace des infrastructures. Ce projet repose sur plusieurs axes majeurs, dont la création de trois unités de maintenance stratégiquement réparties dans le nord, le sud et le centre du pays. L’objectif est d’assurer une intervention rapide et efficace en cas d’incident ou de besoin de réparation, afin d’éviter des perturbations prolongées du trafic ferroviaire.

Le secteur ferroviaire tunisien joue un rôle crucial dans le transport des voyageurs et des marchandises. Toutefois, le réseau, marqué par le vieillissement des infrastructures et le manque d’investissement ces dernières années, peine à répondre aux besoins croissants du pays.

En modernisant son réseau, la Tunisie espère améliorer la fluidité du transport, réduire les coûts logistiques pour les entreprises et stimuler la croissance économique. Ce projet vise aussi à offrir aux Tunisiens un mode de transport plus fiable, rapide et sécurisé. La restructuration du rail pourrait contribuer à désengorger les routes, limiter la pollution liée au transport routier et encourager un modèle de mobilité plus durable.