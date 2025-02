Maghreb: ce pays rayonne dans le domaine des affaires en Afrique

Mohammed VI (DR)

En 2024, le Maroc consolide sa position de puissance économique africaine en obtenant, aux côtés du Botswana, la meilleure note de risque économique du continent selon le dernier rapport d’Allianz Trade. Cette distinction s’accompagne d’une amélioration de sa note, passant de « B2 » à « B1« , illustrant ainsi la robustesse d’une économie en pleine expansion, soutenue par des investissements stratégiques et une diversification industrielle réussie.

La dynamique de croissance marocaine se traduit par des prévisions optimistes, avec un PIB attendu en hausse de 3,1 % en 2024 et de 3,5 % en 2025. Cette progression repose sur des secteurs clés tels que l’industrie automobile, les exportations de phosphates, ainsi que des investissements conséquents dans les énergies renouvelables, l’agriculture et les infrastructures.

Défis et opportunités stratégiques

Le Maroc capitalise sur l’organisation d’événements sportifs internationaux majeurs, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, pour accélérer son développement infrastructurel. Ces manifestations offrent une opportunité unique d’attirer d’importants investissements et de renforcer son rôle de hub économique régional, en modernisant ses infrastructures sportives, de transport et d’hébergement.

Par ailleurs, le pays se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique, avec des initiatives ambitieuses dans le solaire et l’hydrogène vert. Cette stratégie répond aux besoins croissants de l’Europe en énergie propre tout en favorisant la diversification des ressources énergétiques nationales, notamment via l’exploration de nouveaux gisements pétroliers et gaziers.

Perspectives et enjeux futurs pour l’économie marocaine

Malgré ces avancées, le Maroc doit faire face à plusieurs défis majeurs. Le changement climatique, illustré par les phénomènes météorologiques extrêmes de 2023, menace l’agriculture et impose une adaptation urgente des politiques de gestion des ressources. De plus, bien que des réformes aient été engagées, le chômage des jeunes et le déficit budgétaire demeurent des préoccupations cruciales nécessitant des mesures adaptées.