Maghreb: ce pays reste parmi les destinations préférées début 2025

Les statistiques récentes de Brussels Airport révèlent l’attrait grandissant du Royaume chérifien auprès des voyageurs internationaux. Les chiffres de janvier placent le Maroc au quatrième rang des destinations les plus sollicitées, se positionnant stratégiquement derrière des géants européens comme l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Cette performance remarquable se traduit par une part significative de 17% du trafic total de passagers, consolidant ainsi sa position de leader incontesté parmi les destinations africaines.

L’analyse approfondie des données de janvier met en lumière une dynamique positive pour l’aéroport bruxellois, avec plus de 1,5 million de passagers enregistrés, représentant une croissance de 8% comparée à l’année précédente. Cette progression s’inscrit dans un contexte opérationnel complexe, marqué notamment par des perturbations ponctuelles liées à une grève le 13 janvier et des conditions météorologiques défavorables ayant particulièrement impacté les liaisons avec le Royaume-Uni et l’Irlande.

Le bilan général de l’activité aéroportuaire témoigne d’une vitalité certaine, avec 14 457 mouvements d’avions comptabilisés, soit une augmentation de 7% par rapport à janvier 2023. Les indicateurs de performance révèlent également une optimisation des capacités, illustrée par un coefficient de remplissage moyen en hausse de 2,3%, atteignant 131 passagers par vol.

Le secteur du fret affiche aussi des résultats encourageants avec une progression globale de 8%, totalisant près de 60 000 tonnes. Cette croissance est particulièrement visible dans le segment du fret aérien, qui enregistre une hausse de 11%, incluant une augmentation de 9% du transport en soute. Les services de messagerie express se distinguent par une performance remarquable de +20%, contrastant avec un recul de 9% observé dans le transport routier.