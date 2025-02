Maghreb : ce pays signe un contrat de 1.5 milliard $ pour l’achat de train

(photo unsplash)

Avec son immense potentiel économique, la zone du Maghreb a de solides arguments à faire valoir en termes de développement durable. Le Maroc fait partie de ces nations maghrébines à fort potentiel. Alors que le royaume chérifien s’apprête à co-organiser la coupe du monde de football 2030, le pays veut moderniser son système de transport.

C’est ainsi que le royaume chérifien a signé un contrat d’envergure avec l’entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem pour la fourniture de nouveaux trains électriques à deux étages destinés à renforcer le réseau ferroviaire national. Cette initiative, qui s’inscrit dans la volonté du royaume d’améliorer la mobilité et la connectivité, marque une étape clé dans le développement du transport ferroviaire au Maroc.

D’un montant de 1,5 milliard de dollars, ce contrat avec Hyundai Rotem vise à doter l’Office national des chemins de fer (ONCF) de trains modernes, adaptés à l’essor du trafic ferroviaire dans le pays. Si le nombre exact de rames à livrer n’a pas été officiellement communiqué, l’appel d’offres lancé en novembre 2023 portait sur 168 unités. Ces trains à deux niveaux devraient permettre une augmentation significative de la capacité de transport de passagers, notamment sur les lignes les plus fréquentées.

L’enjeu est double pour le Maroc : d’une part, répondre à une demande croissante en matière de mobilité urbaine et interurbaine, et d’autre part, renforcer son positionnement en tant que hub ferroviaire régional. Avec des projets ambitieux tels que l’extension du réseau à grande vitesse vers Marrakech et Agadir, le pays démontre sa volonté de moderniser durablement son secteur ferroviaire.

Le choix de Hyundai Rotem comme fournisseur illustre la stratégie du Maroc de s’associer à des acteurs industriels de premier plan pour mener à bien ses ambitions. La société sud-coréenne, filiale du groupe Hyundai Motor, est reconnue pour son expertise en matière de matériel ferroviaire avancé et pour son engagement en faveur de solutions durables.