Maghreb : ce pays va créer un fonds pour promouvoir l’IA et la robotique

Photo DR

De nombreuses avancées technologiques sont entrain de façonner notre société. C’est le cas avec l’intelligence artificielle. En Afrique, des initiatives sont mises en place afin d’exploiter le plein potentiel de cette technologie. L’Algérie par exemple veut mettre en place un environnement favorable au déploiement de l’intelligence artificielle et au renforcement de secteurs comme la robotique et la cybersécurité.

L’Algérie accélère sa transformation numérique et affiche des ambitions claires : s’imposer comme une référence en Afrique dans les secteurs stratégiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et de la cybersécurité. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur l’innovation technologique et le soutien aux jeunes entreprises.

Publicité

Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur l’innovation technologique et le soutien aux jeunes entreprises. Selon les informations de nos confrères de algerie-eco, la compagnie Algérie Télécom s’apprête à lancer un fonds d’investissement de 1,5 milliard de dinars, dédié aux startups spécialisées dans ces domaines de pointe. L’initiative de la compagnie marque une étape décisive dans la promotion des nouvelles technologies dans le pays. Avec ce fonds d’investissement, l’opérateur historique des télécommunications veut stimuler la création et la croissance de startups algériennes développant des solutions en IA, en cybersécurité et en robotique.

Cette démarche vise non seulement à favoriser l’émergence d’un écosystème technologique dynamique, mais aussi à positionner l’Algérie sur la scène continentale et internationale dans ces secteurs stratégiques. Le pays maghrébin dispose de plusieurs atouts pour atteindre ses ambitions. D’abord, Alger mise sur une jeunesse formée dans les domaines scientifiques et technologiques, avec des universités et des centres de recherche de plus en plus impliqués dans l’innovation. Ensuite, l’État algérien a multiplié ces dernières années les initiatives pour soutenir l’entrepreneuriat et les nouvelles technologies, avec la création d’agences spécialisées et la mise en place de financements dédiés aux startups.

En parallèle, la cybersécurité devient un enjeu majeur pour l’Algérie, notamment face à la montée des menaces numériques dans un monde de plus en plus connecté. En investissant dans ce domaine, le pays entend protéger ses infrastructures numériques, tout en développant des solutions qui pourraient intéresser d’autres nations africaines en quête de technologies de défense et de protection des données.