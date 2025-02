Maghreb : ce pays va importer des céréales pour sécuriser ses stocks

Photo de Phoenix Han - Unsplash

À mesure où la population mondiale augmente, il se pose la question suivante : « comment bien nourrir l’ensemble des habitants de la terre ? « Avec les différents défis climatiques et la pression démographique, les terres cultivables se réduisent comme neige au soleil. Ainsi, aux quatre coins de la planète, chaque pays développe sa stratégie pour assurer ses stocks alimentaires.

L’Afrique qui fait face à différents défis à actionner divers leviers pour ne pas se faire surprendre. Face aux défis de la sécurité alimentaire et à une dépendance accrue aux importations, l’Algérie redouble d’efforts pour assurer un approvisionnement stable en matières premières agricoles essentielles. Le pays a lancé un appel d’offres international pour l’achat de maïs, d’orge et de farine de soja, le pays cherche à garantir des stocks suffisants pour son élevage.

Publicité

Mais au-delà de l’importation, Alger développe également des stratégies pour accroître la production locale de cultures stratégiques. Le 5 février dernier, l’Office national de l’aliment de bétail (Onab) a annoncé un appel d’offres pour l’achat de 240 000 tonnes de maïs, 35 000 tonnes d’orge fourragère et 35 000 tonnes de farine de soja. Cette initiative s’inscrit dans un contexte mondial marqué par des fluctuations de prix et des tensions sur les marchés agricoles, notamment en raison des effets du changement climatique et des conflits géopolitiques.

L’Algérie, l’un des plus gros importateurs de maïs en Afrique dépend largement des fournisseurs étrangers pour répondre aux besoins de son secteur avicole et de l’engraissement du bétail. L’objectif de ces nouvelles acquisitions est donc clair : sécuriser un approvisionnement stable et éviter toute pénurie susceptible d’impacter la filière agricole et les prix des produits alimentaires.

Si l’Algérie continue d’importer massivement, elle ne compte pas en rester là. Le gouvernement a lancé un programme ambitieux de développement agricole, visant à réduire progressivement la dépendance aux importations. L’Algérie sait que l’autonomie alimentaire passe par une meilleure maîtrise de sa chaîne d’approvisionnement. En combinant des achats stratégiques sur les marchés mondiaux et un soutien accru à son agriculture, le pays s’attaque progressivement à l’un de ses plus grands défis économiques et sociaux.