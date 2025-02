Maghreb : ce pays va investir 1 million $ dans un organe de l’UA

Photo DR

L’Union-Africaine est engagée dans un processus qui doit permettre de rapprocher les peuples du continent. L’institution panafricaine a pour objectif de mettre en place des mécanismes pour faire de l’Afrique une terre d’opportunités. Pour activer ses projets, l’UA ne cesse de mobiliser des fonds auprès de divers partenaires. L’institution peut aussi compter sur ses membres.

Lors d’un sommet à Addis-Abeba, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a annoncé une contribution volontaire d’un million de dollars au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). Il s’agit d’un organe clé de l’Union africaine chargé d’évaluer et d’améliorer les performances des États en matière de gouvernance.

Créé en 2003, le MAEP repose sur un principe simple : les pays africains s’évaluent mutuellement, en identifiant leurs forces et leurs faiblesses dans des domaines cruciaux tels que la démocratie, les droits de l’homme, la gestion économique et la gouvernance des entreprises.

Cette contribution financière algérienne contribuera à renforcer les capacités de l’institution et de financer les évaluations en cours, répondant ainsi aux recommandations formulées par les États membres de l’UA. Le pays maghrébin s’illustre une nouvelle fois par sa volonté de jouer un rôle moteur dans la construction d’une Afrique plus intégrée et plus autonome. Ce soutien s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération sud-sud, où Alger cherche à consolider ses relations avec ses partenaires africains, notamment sur les questions de sécurité, de développement économique et de gouvernance institutionnelle.

À travers cette initiative, le pays réaffirme son attachement aux principes de solidarité africaine et de responsabilité collective, en mettant en avant un modèle où les solutions aux défis du continent doivent venir des Africains eux-mêmes. En renforçant le MAEP, l’Algérie contribue à asseoir une gouvernance plus transparente et plus efficace sur le continent. Un pas de plus vers une Afrique capable de prendre en main son avenir, loin des dépendances extérieures.