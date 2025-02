Maghreb : cette capitale bientôt totalement modernisée

Photo DR

La modernisation des villes capitales représente un enjeu crucial pour les pays en développement, particulièrement au cours des dernières décennies. De Dubaï à Kuala Lumpur en passant par Abu Dhabi, les métropoles ont transformé leur paysage urbain grâce à des investissements massifs en infrastructures, en mobilité et en développement durable. Ces projets ambitieux ont permis d’améliorer significativement la qualité de vie des habitants tout en renforçant l’attractivité économique de ces territoires. La capitale algérienne, Alger, suit désormais cette trajectoire avec une série de projets innovants lancés par le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh.

Une approche multicolore pour transformer la ville

La transformation d’Alger repose sur une stratégie chromatique originale, déclinée en plusieurs plans complémentaires. Le Plan blanc cible la réhabilitation du bâti et l’aménagement urbain, tandis que le Plan vert vise à restaurer l’équilibre écologique de la ville. Le Plan jaune, quant à lui, répond aux défis de la mobilité urbaine avec des infrastructures routières adaptées. La baie d’Alger bénéficiera du Plan bleu, destiné à valoriser la façade maritime de la ville. Cette approche globale témoigne d’une vision moderne de l’urbanisme, intégrant simultanément les aspects architecturaux, environnementaux et fonctionnels du développement urbain.

Des infrastructures routières pour désengorger la capitale

La modernisation des transports constitue un axe majeur de cette transformation urbaine. Un tunnel souterrain de 280 mètres sera construit sur la route nationale N°41, dans la commune de Chéraga, pour fluidifier la circulation entre Chéraga et Aïn Benian. À El Achour, la deuxième phase de la voie de contournement reliant le complexe du 5 Juillet à Khraicia progresse rapidement. Le doublement de la voie Baba Hassen-Saoula, achevé à 90%, viendra compléter ce maillage routier. Ces aménagements stratégiques visent à décongestionner les axes principaux et à faciliter les déplacements quotidiens des Algérois.

Une métamorphose urbaine échelonnée

Le réaménagement de la façade maritime de Bab El Oued illustre l’attention portée à la sécurité et à l’esthétique urbaine. Les travaux intègrent des mesures spécifiques contre les fortes vagues, alliant protection et embellissement du littoral. Le ministre Rekhroukh a fixé un calendrier ambitieux : les premiers projets seront livrés dès avril prochain, et l’ensemble du programme devrait être achevé avant la fin de l’année. Cette transformation progressive permettra aux habitants de bénéficier rapidement des améliorations urbaines, tout en minimisant les perturbations liées aux travaux. La modernisation d’Alger marque ainsi une étape décisive dans le développement du Maghreb, positionnant la capitale algérienne comme un modèle de renouveau urbain pour la région.