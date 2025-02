Maghreb : cette compagnie aérienne bientôt sanctionnée par la France ?

Bruno Retailleau (PHOTO ARCHIVES AFP/JULIEN DE ROSA)

Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie traversent une nouvelle phase de tension, exacerbée par les déclarations du ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, au sujet de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. Le ministre a exprimé son souhait de suspendre les discussions sur la révision de cet accord, une demande formulée par Alger.

Cette prise de position s’inscrit dans un contexte politique français marqué par une autorité présidentielle affaiblie. Les divergences entre les deux pays se cristallisent particulièrement autour de la question des expulsions. Le ministre français adopte une approche unilatérale, estimant qu’un passeport valide suffit pour procéder à une expulsion sans en informer préalablement les autorités consulaires algériennes.

Les enjeux diplomatiques

La situation actuelle pose des questions juridiques cruciales concernant le statut des ressortissants algériens en France. Les autorités algériennes, soucieuses de prévenir la création de précédents juridiques défavorables, s’opposent fermement à cette approche. La notion de « menace à l’ordre public« , dont l’interprétation reste à la discrétion des autorités françaises, est au centre des débats.

Le ministre français multiplie les déclarations sur les relations franco-algériennes, évoquant des mesures potentielles contre la compagnie Air Algérie et suggérant une révision des tarifs douaniers sur les produits algériens, bien que cette compétence relève de l’Union Européenne. Une nouvelle sortie qui ne manquera pas d’alimenter les tensions entre les deux pays, qui se trouvent d’ores et déjà dans une situation diplomatique des plus tendues.

Quelles sont les perspectives d’évolution ?

Le différend prend une dimension internationale avec l’appel du ministre français aux dirigeants européens. Il plaide pour une transformation fondamentale des relations avec l’Algérie, proposant l’établissement d’un « rapport de force » dans les négociations bilatérales. Une solution serait toutefois vite bienvenue, puisque comme il est important de le rappeler, ces tensions ont très récemment conduit à un incident lors d’une tentative d’expulsion, depuis la France, vers Oran.